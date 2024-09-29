Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о совместном развитии малого и среднего бизнеса в Мурманской области

Корпорация МСП и правительство Мурманской области договорились о совместном развитии малого и среднего предпринимательства региона. Соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества 27 сентября подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Региональное правительство уделяет особое внимание экономическому развитию Мурманской области. За последние несколько лет нам удалось увеличить валовой региональный продукт Мурманской области в 2,5 раза. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты, но важной задачей для нас также остается развитие малого и среднего бизнеса. Мы создали преференциальные налоговые режимы, которые получили поддержку президента и правительства РФ. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» вместе с Корпорацией МСП мы продолжим поддерживать малый и средний бизнес в Мурманской области. Это касается туристической сферы, предприятий общественного питания, придорожного и гостиничного сервиса. Мы разработаем финансовый механизм, который позволит реализовать намеченные проекты и привлечь дополнительные средства в регион», – отметил Андрей Чибис.

«Соглашение позволит продолжить совместную работу, которая ведётся не первый год. Малый и средний бизнес создаёт комфортные условия для жизни и формирует экономику всего региона. Именно поэтому особого внимания требуют предприниматели из малых населенных пунктов, которые нуждаются в поддержке с точки зрения финансирования и реализации продукции на федеральном уровне. Предприниматели получат дополнительные возможности для привлечения необходимого финансирования при помощи поручительств, включая «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Также предприниматели смогут приобрести промышленное оборудование в лизинг, стать участником программ «выращивания» потенциальных МСП-поставщиков, – отметил Александр Исаевич.

Он добавил, что подать заявку можно через цифровую платформу МСП.РФ. И там же воспользоваться реализованным на основании цифрового профиля предпринимателя подбором подходящих мер поддержки, услуг и сервисов.

С начала года (по данным на 19 сентября) более 300 предпринимателей Мурманской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» получили финансовую поддержку на общую сумму 1,8 млрд рублей. Финансирование привлекли при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования «1764».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, более 1,1 тысячи предпринимателей Мурманской области стали МСП-поставщиками компаний с госучастием в результате закупок по 23-ФЗ. По данным на 19 сентября в текущем году объём закупок крупнейших заказчиков составил почти 13,3 млрд рублей.

Корпорация МСП как институт развития малого и среднего предпринимательства предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры МСП Банк и МСП Лизинг. Развивает разработанную совместно с Минэкономразвития РФ Цифровую платформу МСП.РФ, на которой предприниматели могут получить сервисы, услуги и меры поддержки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/