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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.24 22:25

Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников открыли новую канатную дорогу на горнолыжном курорте в Кировске

В рамках празднования Дня горняка губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников открыли на Южном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске новую канатную дорогу гондольного типа. Пропускная способность объекта составляет от 1200 до 2250 человек в час.

«Мурманская область развивается, в том числе благодаря активной работе наших партнёров. Компания «ФосАгро» инвестирует не только в развитие производств, но и помогает нам делать среду вокруг лучше. Сегодня это инвестиции в «Большой Вудъявр», который ежегодно бьёт рекорды по количеству гостей. На Северном склоне за счёт государства ранее была проложена инфраструктура по водоснабжению, благодаря которой в том числе появился ресторан «Плато». Сегодня символично в День горняка открыли новую современную канатную дорогу. Среда для жизни северян выходит на новый уровень, ведь покататься приезжают не только гости, но и жители нашего региона. Благодарю наших партнёров. Несмотря на санкции, технологические сложности, коллеги воплощают свои проекты. Так и должно продолжаться», – отметил губернатор.

Протяжённость канатной дороги по склону составляет порядка 2000 метров, подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Посадка на канатную дорогу будет осуществляться прямо с парковки, что облегчит и упростит логистику гостям курорта. Это первая в России канатная дорога и проект строительства, реализованный в условиях импортозамещения, совместно с российским производителем канатных дорог компанией «Руслет».

Помимо завершения строительства новой канатной дороги на Южном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», в межсезонье было выполнено благоустройство его склонов и центральной площади, установлено дополнительное высоко интенсивное освещение на трассах, продолжается развитие сервисных и гостевых зон, улучшение зон проката инвентаря. Реализация масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке Министерства дальнего востока и Арктики и компании «ФосАгро», в частности, проект вошёл в число получателей льгот и поддержки в рамках Арктической зоны Российской Федерации.

«Инвестпроект по развитию горно-туристического кластера «Хибины», реализовывать который мы начали более 10 лет назад, призван не просто создать современную инфраструктуру для зимнего отдыха жителей Кировска и Апатитов и наших гостей, но и решить другую, более важную задачу. Наши инвестиции в развитие материальной базы курорта способствуют диверсификации экономики агломерации. Местные жители получили возможность реализовать себя не только работая в промышленности, но и в сфере гостеприимства. Сегодня мы видим: в Кировске и Апатитах растёт число кафе и ресторанов, гостиниц, развиваются услуги гидов. Это значит, что нам удалось реализовать наш замысел. Мы создали якорную инфраструктуру, которая привлекает туристов, стимулирует местных предпринимателей открывать новые ниши для бизнеса, создавая рабочие места. Это здорово. Это говорит о том, что уровень жизни у людей растёт, и комфортная среда развивается. Отдельно хотел бы отметить усилия Андрея Владимировича и правительства области по созданию таких условий для работы, при которых действительно приятно инвестировать и развивать. В Мурманской области все эти комфортные условия созданы», – подчеркнул генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в начале сезона 2023-2024 на Северном склоне курорта была запущена в эксплуатацию бугельная канатная дорога с двухместными буксировочными устройствами. Её протяженность составляет 300 метров, а пропускная способность – 1200 человек в час. Общий объём инвестиций компании «ФосАгро» в реализацию двух этих канатных дорог составил более 1,5 млрд рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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