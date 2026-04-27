Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.26 11:00

Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области

В конце прошлой недели состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Стороны обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса региона.

«К этому вопросу мы подходим системно. Особенно, учитывая обстоятельства, произошедшие в январе этого года, когда из-за падения опор ЛЭП часть Мурманска и Североморска остались без электроснабжения. В первую очередь, зафиксировали план по дополнительным работам, в том числе на участке, где произошла авария. Это необходимо для минимизации рисков повторения ситуации. Также обсудили долгосрочные мероприятия по модернизации инфраструктуры и дополнительных вложений на ее развитие. Комплекс мер по повышению надежности рассчитан на 2026–2033 годы, предусматривает модернизацию инфраструктуры, а также приобретение уже в этом году высокопроходимой спецтехники и дополнительных опор ЛЭП для аварийного запаса», – отметил по итогам встречи Андрей Чибис.

На финансирование проектов в этом году будет направлено более 2,8 млрд рублей. Также планируется реконструкция линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска. Энергетики смонтируют на них системы плавки гололеда постоянным током.

Ведётся работа и на федеральном уровне: привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска, что повысит ее надежность и позволит подключить новых потребителей. В рамках совещания с правительством России губернатор обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением включить Мурманскую область в федеральную программу повышения надёжности электросетевой инфраструктуры.

«Мурманская область – это ворота в Арктику и стратегически значимый регион, где решаются масштабные государственные задачи. При этом Заполярье – территория с экстремальным климатом, который увеличивает нагрузку на электросетевую инфраструктуру. Мы реализуем проекты, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей. И обсуждаем с регионом дополнительные меры, нацеленные на решение этой задачи», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»: https://gov-murman.ru/info/news/566539/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
