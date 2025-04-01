Губернатор Андрей Чибис и генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй обсудили перспективные направления сотрудничества

Сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча главы Мурманской области Андрея Чибиса и генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэйя. В ней также приняли участие руководители ведомств региона, представители консульства и бизнес-сообщества КНР. Основным вопросом повестки встречи стало развитие различных сфер сотрудничества.

«Я рад приветствовать в Мурманской области настоящих, дружественных нашей стране, партнёров. У нас множество тем для сотрудничества, есть большие перспективы в логистической сфере и портовой инфраструктуре с учётом развития Севморпути. За последние пять лет торговый оборот между Мурманской областью и КНР вырос в 7,2 раза. Это не просто цифры — это результат глубокой интеграции и расширения двустороннего сотрудничества. Китай занимает второе место среди основных внешнеторговых партнеров региона. Отмечу, что недавно в Мурманске прошёл Международный арктический форум. В рамках пленарного заседания Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил приоритеты развития Арктики — добыча и переработка ресурсов, создание минерально-сырьевых центров, а также инвестиции для повышения качества жизни людей. Очевидно, что большие перспективы для сотрудничества у нас есть», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Мурманская область, несомненно, пользуется популярностью у туристов из Китая. Глава региона подчеркнул, что количество гостей из КНР растёт.

«Уважаемый Андрей Владимирович, выражаю вам благодарность за приём. Я слышал, что Международный арктический форум прошёл успешно. Я полностью с вами согласен по поводу тем сотрудничества. Благодаря лидерам наших стран Владимиру Владимировичу Путину и Си Цзиньпину, у нас есть все возможности для всеобъемлющего партнёрства. Наше взаимодействие развивается почти во всех сферах. В 2024 году Мурманскую область посетили более 26 тысяч туристов из Китая. Это в пять раз больше, чем в 2023 году. Мы уверены, что благодаря хорошему отношению и взаимному доверию наши партнёрские отношения будут укрепляться. В августе премьер-министры наших стран подчеркнули важность развития Арктики и сотрудничества в этой сфере», — сообщил Ло Чжаньхуэй.

По итогам встречи глава региона подчеркнул роль Китая как стратегического партнёра, отметил, что лидеры наших стран плотно взаимодействуют , что создаёт новые возможности для совместной работы на региональном уровне.

«Мы предметно обсудили несколько ключевых направлений. С учётом развития Севморпути — это огромная ниша. Она может выражаться в выстраивании соответствующих маршрутов и перевозок, развитии строительства новых портов по современным технологиям. Вторая задача связана с рыбодобычей, переработкой и экспортом в Китай. У нас уже есть такой опыт. Третий аспект касается промышленных проектов. Мы занимаемся добычей лития, развиваются другие производства, а с учётом газификации, которую поддерживает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, у нас будут открываться новые возможности. Кроме того, мы обсудили образование, обмен студентами, совместные исследования в Арктике. Также для нас крайне важна сфера туризма. У нас огромное количество китайских гостей. Задача — делать сервис лучше, чтобы они всегда чувствовали себя здесь комфортно», — заключил губернатор.

Ло Чжаньхуэй отметил, что значение встречи в неизменном курсе на дружественное сотрудничество во всех областях: рыболовстве, транспорте, логистике.

«Мы уже добились договоренностей в области обмена студентами. Уверен, что у нас большие перспективы. Мурманская область и китайская сторона уделяют постоянное внимание вопросам транспорта, мы обсудили самые разные аспекты этого вопроса. Благодаря стратегическому местонахождению города Мурманска, наше сотрудничество будет ещё лучше», — выразил уверенность генеральный консул.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/