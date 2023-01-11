Губернатор Андрей Чибис и глава регионального УФАС Кристина Смирнова обсудили вопросы обеспечения стабильного ценообразования и честной конкуренции во всех сферах бизнеса

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Кристиной Смирновой. Стороны обсудили меры обеспечения стабильного ценообразования и честной конкуренции во всех сферах бизнеса, в том числе регулирование цен на авиабилеты.

«Вы успешно возглавляете управление, которое является главным контролером соблюдения законов и честной конкуренции на рынках, в чувствительных для наших жителей сферах. Важно обозначить шаги, которые предпринимаются, какие существуют сложности и дополнительные задачи и как мы вместе можем обеспечить адекватный уровень ценовой политики и развитие конкуренции на рынках», – подчеркнул глава региона.

Кристина Смирнова отметила, что первостепенные задачи, которые стоят перед антимонопольной службой и органами власти это обеспечение устойчивости социально значимых товарных рынков.

«Это комплекс мер, направленных на поддержание экономики, поддержку предпринимателей, снижение административных барьеров для бизнеса. С другой стороны, это пресечение недобросовестных практик со стороны хозяйствующих субъектов и органов власти, которые приводят или могут привести к повышению цен, дефициту товаров, несправедливому распределению субсидий. Мы уделяем особое внимание рынку розничной реализации продуктов питания, нефтепродуктов. Усилен контроль за тарифообразованием в регионах. Применительно к Мурманской области сложностей здесь нет. Вопросы во взаимодействии решаются оперативно», – сказала глава регионального УФАС.

Фото: https://gov-murman.ru