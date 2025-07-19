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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.25 09:30

Губернатор Андрей Чибис и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на рабочей встрече обсудили реализацию программы реновации ЗАТО

Губернатор Андрей Чибис и главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев провели вчера рабочую встречу в Мурманске. Она состоялась в ходе служебной поездки главкома ВМФ на Северный флот, в рамках которой он также осмотрел ход работ на значимых для североморцев объектах, которые обновляются по программе реновации ЗАТО.

«Несколько лет назад мы вместе с Вами запускали программу реновации ЗАТО, чтобы создать достойные условия жизни для наших военнослужащих и их семей, сделать населенные пункты современными и комфортными. Спасибо, что Вы поддержали программу, флот активно включился. В том числе мы добились поддержки Президента России Владимира Владимировича Путина, а по итогам Международного арктического форума в марте Президент поддержал нашу инициативу о продлении программы до 2030 года включительно с объемом финансирования не менее 10 миллиардов рублей ежегодно. Мы продолжаем активную работу: капитально ремонтируем жилой фонд, дороги, социальные и спортивные объекты, учреждения здравоохранения и образования, инфраструктуру ЖКХ, благоустраиваем пространства», – отметил глава региона.

Александр Моисеев более 30 лет посвятил защите и развитию Мурманской области: до нынешнего назначения он служил на различных должностях, а также командовал Северным флотом.

«Впечатлён новым плавательным бассейном, реконструкцией Дома офицеров флота, преобразованием улицы Сафонова и городского парка. Считал важным посмотреть, как идёт работа, поскольку эти объекты несут историческую и социальную значимость – уверен, они будут приведены в достойное, современное состояние», – прокомментировал Александр Моисеев итоги осмотра.

«Для нас очень ценно, что такие преобразования замечают те, кто знает Север изнутри и по-настоящему болеет душой за регион», – подчеркнул в завершение губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за шесть лет в рамках нацпроектов, стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО было реализовано более трёх тысяч мероприятий на общую сумму порядка 28 млрд рублей. Из них – 15,6 млрд – средства федерального бюджета, и свыше 12 млрд – областного. За это время построили школы в Североморске и Печенге, а также капитально отремонтировали 37 учебных и социальных заведений. Кроме того, построили шесть детских садов, амбулатории и ФАПы. Обновили 969 квартир и 360 домов. Отдельное внимание уделили формированию комфортных условий для развития и досуга взрослых и подрастающего поколения: построили и реконструировали 6 объектов культуры, а также 10 спортивных учреждений, в том числе ФОК в Заозерске, открыли 14 молодёжных пространств. Помимо этого, установили порядка 60 современных детских и спортивных комплексов, благоустроили 26 общественных пространств, отремонтировали 105 км дорог.

В 2025 году приступают к реализации более 70 мероприятий. В том числе капитальный ремонт здания и концертного зала Центра творчества и досуга в Гаджиево, школы №22 в Оленегорске-1, многоквартирных домов в Североморске, Александровске, Заозерске, Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике. В Видяево, Заозерске, Корзуново и Полярном снесут неэксплуатируемые здания. Продолжится капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания в Заозерске. В Высоком капитально отремонтируют станцию водоподготовки. Начнут строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, школы в Алакуртти.

По поручению Президента Владимира Путина в ЗАТО г. Североморск реконструируют Центральный спортивный клуб, а также капитально ремонтируют здание ЦРБ. Кроме того,  в высокой степени готовности бассейн. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550656/#&gid=1&pid=1

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