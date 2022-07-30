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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 18:00

Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным Флотом Александр Моисеев дали старт третьей гонке героев «Заполярный рубеж»

В Мурманской области дан старт третьей гонке героев «Заполярный рубеж». Традиционные состязания приурочены к главному празднику военных моряков — Дню военно-морского флота России. Они состоялись на территории парка культуры и отдыха «Патриот» в районе Кильдинстроя. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Север — родина смелых. Все, кто пришёл сюда — настоящие герои. Здорово, что здесь не только военнослужащие, но и гражданские. Это настоящие соревнования для сильных людей Кольского Заполярья. Желаю вам успехов, удачи и боевого духа!» — сказал губернатор.

Слова приветствия также прозвучали от командующего Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Александра Моисеева.

«Уважаемые участники гонки героев! «Заполярный рубеж» уже давно вышел за рамки спортивного состязания. Это одно из важнейших мероприятий года. С каждым годом участников становится все больше. Здесь нет проигравших. Желаю каждой команде победы!» — обратился к участникам Александр Моисеев.

В состязаниях принимают участие 75 команд. 30 из них — гражданские.

В этом году военнослужащие Северного флота разработали сложный, но интересный маршрут.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участников подготовили многофункциональную трассу протяжённостью пять километров. Команды по 4 человека соревнуются в двух дивизионах. В первом исключительно мужчины. Во втором - женщины.

По маршруту состязаний предусмотрено 20 искусственных препятствий с оригинальными названиями.

Например, «Царь горы» — преодоление заграждения в помещении, «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» – преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин.

Кроме того, для гостей и участников состязаний организована выставка военной техники и полевая кухня.

 

 

Фото: https://vk.com/wall-120229555_31871?z=photo-120229555_457276546%2Fwall-120229555_31871

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