Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев почтили память героев-подводников

Сегодня, в День моряка-подводника, губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в ЗАТО Заозерске — колыбели атомного подводного флота России. Рабочий визит глава региона начал с возложения цветов к памятнику атомной подводной лодки «Комсомолец». Вместе с командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым они почтили память 42 героев-подводников, погибших 7 апреля 1989 года в борьбе за спасение подводной лодки.

Новые боевые корабли — подводные лодки были включены в классификацию судов Военно-морского флота Российской империи по указу императора Николая II 19 марта 1906 года. Этот день считается профессиональным праздником всех моряков-подводников.

Губернатор отметил, что для него большая честь находится в Заозерске в День моряка-подводника и лично поздравить жителей военного гарнизона с праздником.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и их семьи с праздником, отметив, что подводники являют собой пример высочайшего профессионализма, демонстрируют силу духа, храбрость и мужество.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область является пунктом базирования большей части стратегического подводного флота России. В Гаджиево, Полярном, Видяево и Заозерске сосредоточены силы Северного флота, которые стоят на защите рубежей нашей Родины.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что создание достойных социально-бытовых условий для семей военнослужащих — ключевая задача правительства региона. Сегодня, в праздничный для всех жителей Заозерска день, в городе был открыт новый современный ФОК.

Фото: https://gov-murman.ru