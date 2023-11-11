Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев посетили Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом адмирал Александр Моисеев посетили Центр подготовки беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа, сформированный на Северном флоте при поддержке правительства области.

«Центр и оборудование в нём – достойное и современное, соответствует духу времени и тем потребностям, которые есть. Мы делали этот Центр вместе с Северным флотом, для нас это честь. Отрадно, что всё получилось. Подготовка и оборудование повысят эффективность наших ребят, которые на передовой защищают Отечество», – отметил глава региона.

В Центре готовят операторов и технический состав к применению и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции в составе подразделений Северного флота. Для обеспечения деятельности Центра правительством Мурманской области закуплено и передано более 1 тысячи единиц имущества, в том числе оргтехника, телевизионная и радиоаппаратура.

Центр обеспечен дронами различных моделей. Военнослужащие учатся управлять полётами на квадрокоптерах типа «FPV» и «DJI Mavik», а также их сборке, настройке и ремонту.

Как сообщил командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев, решение о создании Центра обусловлено последними тенденциями ведения боевых действий в ходе проведения СВО, и направлено на повышение боевой эффективности мотострелковых подразделений Северного флота.

«Беспилотники поменяли тактику ведения вооруженной борьбы. В настоящее время в бригадах Северного флота уже созданы внештатные отделения ударных БПЛА, потребность в них огромная. А такие Центры помогают готовить нужных нам специалистов в кратчайшие сроки. Спасибо правительству Мурманской области, которые фактически стали инициаторами создания данного Центра, за помощь – это очень важно», – подчеркнул Александр Моисеев.

В ходе посещения Центра губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев оценили возможности сформированного подразделения, а также познакомились с этапами подготовки операторов дронов. Военнослужащие продемонстрировали, как они проходят обучение на специальном симуляторе с помощью очков виртуальной реальности, а в лаборатории программируют и ремонтируют дроны, в том числе, создают вышедшие из строя детали на 3D-принтере.

На полигоне, предназначенном для отработки практических навыков операторов дронов, был организован показ боевого применения беспилотных летательных аппаратов различных моделей в интересах разведки, а также контроля поражения целей и объектов противника.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках мероприятия губернатор Андрей Чибис передал очередную партию дополнительной помощи воинам-североморцам и мобилизованным северянам, участвующим в специальной военной операции. В составе груза помощи от правительства Мурманской области – планшеты, противодронные ружья, оптические приборы, специальные инструменты, а также три автомобиля «УАЗ», которые, отмечают военные, очень востребованы в зоне СВО.

«С первых дней специальной военной операции мы помогали и продолжаем помогать нашей армии и Северному флоту. Внести свой вклад в Победу – наша общая задача», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru