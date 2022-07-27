Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев посетили отремонтированные в рамках программы реновации ЗАТО социальные объекты в военном гарнизоне Спутник

В ходе рабочего визита в Печенгский муниципальный округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев 26 июля посетили отремонтированные социальные объекты в рамках программы реновации ЗАТО в военном гарнизоне Спутник.

В детско-юношеской спортивной школе, библиотеке и школе искусств полностью восстановлены инженерные коммуникации и лестницы с перекрытиями, произведён косметический ремонт помещений с заменой окон и дверей. Дополнительно выделены 7,8 млн рублей на капитальный ремонт крыш и фасадов.

Однако губернатор отметил, что в школе искусств не доукомплектован ряд помещений, а из библиотеки частично не вывезена старая мебель. Андрей Чибис поручил главе муниципального округа Андрею Кузнецову проконтролировать, чтобы объекты были полностью готовы принять детей к 1 сентября.

«К новому учебному году дети должны пойти не только в школу, но и в кружки, на дополнительные занятия, и чувствовать себя комфортно в помещениях, предназначенных для творчества и досуга», - подчеркнул губернатор.

Командующий флотом заслушал доклады должностных лиц о ходе реализации концепции развития военного городка, осмотрел две уже сданные с эксплуатацию казармы, а также оценил те объекты, которые находятся в стадии завершения.

Адмирал Александр Моисеев высоко оценил современные комфортные условия, в которых предстоит жить морским пехотинцам Северного флота.

Концепция развития военного городка Спутник рассчитана исходя из штатной численности соединения морской пехоты Северного флота в условиях Крайнего Севера.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430628@egNews