Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравили морских пехотинцев с профессиональным праздником

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым поздравили военнослужащих 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты с профессиональным праздником.

Мероприятие началось торжественным митингом на территории мемориального комплекса «Долина Славы».

«Для меня большая честь быть здесь рядом с вами. 61-я Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты, которая базируется в Мурманской области – это одно из самых элитных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Все годы существования бригады её воины своими подвигами доказывают уважение к Отчизне и готовность защитить её любой ценой. Морские пехотинцы на полях специальной военной операции проявляют героизм, мужество и отвагу. К сожалению, не все бойцы сегодня с нами. Многие из них не вернутся домой. И наша обязанность чтить их память, поддерживать их семьи и чествовать тех, кто сегодня продолжает свой славный путь, защищая Родину. Мы гордимся морскими пехотинцами и всегда будем рядом», – сказал глава региона.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы Северного флота мужественно, с честью и достоинством выполняют свой воинский долг с первых дней специальной военной операции. Они свято чтут и приумножают традиции, заложенные предшественниками здесь, на Севере, в суровые годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня, в канун 318-й годовщины со дня образования морской пехоты России, мы не случайно собрались именно здесь – в святом для жителей Кольского Заполярья месте – Долине славы. Здесь мы традиционно чтим память защитников Отечества, героически погибших во имя свободы и независимости своей Родины. И именно отсюда сегодня мы дадим старт ещё одной памятной акции – автопробегу «Бессмертная бригада», в ходе которого вспомним морских пехотинцев, отдавших свою жизнь во имя Отечества в настоящее время», – сказал Александр Моисеев.

Старт автопробегу, посвящённого памяти морских пехотинцев Северного флота, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга, дали губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Автоколонна, в составе которой было 30 автомобилей, несла государственные флаги Российской Федерации, Андреевские стяги, флаги и эмблемы морской пехоты России и Северного флота, а также портреты военнослужащих, геройски погибших при выполнении воинского долга. В автопробеге приняли участие военнослужащие соединения, ветераны морской пехоты и ВМФ, участники боевых действий, представители командования Северного флота, общественных организаций, военно-патриотических клубов. Завершился автопробег в посёлке Спутник в расположении отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота. Фотографии погибших воинов были установлены у монумента морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга. Здесь же состоялось построение личного состава с выносом Боевого Знамени, прошёл митинг и поминальная лития о погибших воинах, были возложены венки и цветы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на плацу соединения командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил морским пехотинцам государственные награды – Орден Мужества, знак отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За храбрость» II степени и медаль Суворова. Ряд военнослужащих также были поощрены грамотами и ценными подарками. Губернатор Мурманской области поздравил морских пехотинцев и подарил соединению один из самых востребованных подарков – несколько квадрокопетров.

«Мы видим с какой отвагой и мужеством вы защищаете интересы своего государства. Низкий поклон вам за это. Отдельные слова благодарности близким наших бойцов. Вы служите вместе с ними – ждёте, поддерживаете и помогаете им. Спасибо вам за это! Мы со своей стороны постараемся делать всё, чтобы жизнь постепенно менялась к лучшему. Знайте, мы гордимся ребятами. С праздником!» – сказал губернатор.

Военнослужащие соединения выступили перед гостями с показательной программой по рукопашному бою, а военный оркестр бригады дал плац-концерт.

Фото: https://gov-murman.ru