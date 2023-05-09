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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.23 16:00

Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев приняли участие в митинге памяти у мурманского Алёши, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев приняли участие в митинге, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». 

Глава региона отметил, что мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» — священное место для всех нас.

«Хочу поблагодарить вас, что несмотря на непогоду, вы здесь и отдаёте дань памяти защитникам Кольского Заполярья, которые в неимоверных и нечеловеческих условиях остановили фашистов. Советский народ держал линию обороны. Стратегический порт, город Мурманск, не был взят. Он выстоял. Ежедневно под обстрелами рыбаки выходили в море, добывали то, что очень важно было для фронта, блокадного Ленинграда и всей страны. Несмотря на сожженный город, когда тысячи людей остались без крова, всё работало как часы, потому что стране нужна была Победа», — сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что мы обязаны вечно помнить о поколении победителей, которые обеспечили свободу.

«Мы точно знаем, что наше поколение способно и сегодня также героически, самоотверженно, совершать подвиги. Ребята бьются на передовой, а в этот момент их жёны, семьи, родные делают все необходимое. Важно, что все северяне сплотились для того, чтобы помочь нашим бойцам. Я достаточно часто общаюсь с ребятами, вижу и знаю, что они сильные, мощные мотивированные, храбрые и абсолютно достойные того поколения победителей, которые обеспечили нам Победу в 1945 году. Дорогие друзья! С огромнейшим уважением обращаюсь со словами благодарности ко всем, кто воевал, ковал Победу в тылу. И очевидно, что и в этот раз победа будет за нами! Я всех поздравляю с этим священным, великим праздником для всей нашей большой страны. С Днём Великой Победы! Ура!», — сказал глава региона.

К гостям и участника митинга обратился командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Уважаемые товарищи, дорогие друзья, ветераны, гости города-героя Мурманска. Мы сегодня здесь — у подножия святого памятника — собрались для того, чтобы почтить память народа-победителя, воинов-защитников, которые не дали реализоваться зловещим планам фашистской Германии, захватить стратегический район нашей страны, важный своими объектами, незамерзающим портом, коммуникациями, флотом. Наши деды и прадеды в самых суровых условиях одержали Победу. Они три с половиной года держали оборону, а в дальнейшем разгромили группировку фашистской Германии и ее союзников. Мы здесь, чтобы склонить головы, задуматься, что двигало нашими защитниками, которые осознанно шли в бой. Ответ очевиден — любовь к Отечеству, готовность защищать страну, семью, близкого. Так и сегодня воины-североморцы защищают интересы своего государства. Мы объединились в единый кулак, чтобы разгромить нацистскую нечисть. Победу одержали наши предки, и одержит наше поколение. Поздравляю вас великим праздником — Днём Победы!» — поздравил северян Александр Моисеев.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что более тысячи дней и ночей ценою огромных потерь наш народ шел к победному маю 1945-го.

– Мы скорбим обо всех, чьи жизни унесла и покалечила та война, и бесконечно гордимся поколением победителей, отстоявшим свободу нашей страны, само право на ее существование. Они сражались за свою Родину, за родных и близких, за будущее новых поколений. Мы благодарны им за то, что героическими усилиями возродили страну из руин, построили мощную и сильную Державу! И сейчас наш долг, наша святая обязанность сохранить то наследство, за которое так дорого заплатил наш народ. Мы по праву считаем этот праздник днем национального триумфа, ярким свидетельством силы российского характера. Сегодня нам как никогда необходимо извлечь уроки из прошлого. Великая Победа показала, что только вместе мы сможем противостоять тем, кто вновь пытается оживить идеи нацизма.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подвиг защитников Отечества почтили минутой молчания и оружейными залпами. Кроме того, участники возложили венки и цветы к памятнику «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В столице Северного флота – Североморске также состоялись торжества, посвящённые Дню Победы. На Приморской площади прошли митинг и парад войск североморского гарнизона. У памятника Героям-североморцам – защитникам Заполярья торжественно был зажжён Огонь Памяти, к подножию монумента участники митинга возложили цветы и венки.

В городе подводников Гаджиево в канун празднования 78-й годовщины Победы состоялись торжественное собрание и концерт «Победный май». От имени областной Думы депутат Анна Гришко поздравила горожан с наступающим праздником и вручила благодарственные письма регионального парламента военнослужащим Северного флота.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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