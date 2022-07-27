Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев провели встречу с бойцами именного регионального подразделения в составе 200-й мотострелковой бригады

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 26 июля губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев на полигоне 200-й мотострелковой бригады в посёлке Печенга провели встречу с бойцами именного регионального подразделения, которые проходят интенсивную боевую подготовку.

Напомним, с идеей создания такого подразделения выступили ветераны боевых действий Мурманской области, и губернатор поддержал эту патриотическую инициативу. Сейчас идёт процесс формирования именного подразделения, которому дано рабочее название «Мурман». Командующий отметил высокую физическую и моральную готовность военнослужащих, собирающихся отдать боевой долг Родине.

«Горячо поддерживаю инициативу главы региона, наших боевых ветеранов. Военнослужащим в столь ответственный для Вооруженных сил период очень важна поддержка общества», – подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области окажет бойцам именного подразделения всю необходимую финансовую и материально-техническую поддержку.

«Очень благодарен нашим патриотам, настоящим российским мужчинам, которые решили принять участие в действиях по защите нашей Родины. У ребят очень высокий боевой дух и серьезное отношение к задачам, поставленным перед нашей страной», – сказал глава региона.

Затем Андрей Чибис и Александр Моисеев проинспектировали строительство казарм для военнослужащих в посёлке Спутник. Концепция развития военного городка рассчитана исходя из штатной численности бригады морской пехоты Северного флота в условиях Крайнего Севера. В частности, в неё входит строительство 10 казарм на 200 человек каждая, из них 2 уже построено и 3 находятся в стадии завершения. Глава региона и командующий Северным флотом высоко оценили современные комфортные условия, в которых предстоит жить военнослужащим.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме казарм, в посёлке Спутник предполагается построить помещение для размещения медицинской роты с лазаретом на 50 койко-мест, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр с залом на 600 человек, пожарное депо, – всего 22 новых сооружения каркасно-модульного типа. Благоустройство территории военного городка выполняется согласно решениям, утвержденным Министерством обороны РФ, ориентировочная площадь составит 15 тысяч кв. метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/