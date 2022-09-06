Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев проводили именную роту Мурманской области

«Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят», - отметил Александр Моисеев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты «Мурман» отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1.

«То, что вы сегодня находитесь здесь - признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области. Отдельную благодарность хочу выразить женам, близким и родным. Для вас это также важный шаг. Помните, мужчина чувствует себя уверенно, если знает, что в тылу все хорошо. Низкий вам поклон, и ждем вас дома с победой», - обратился к военнослужащим и их семьям со словами благодарности за готовность с честью исполнять свой воинский долг губернатор Андрей Чибис.

Одному из подразделений армейского корпуса Северного флота было присвоено почетное наименование «Мурман». Это позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы.

«Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят», - отметил Александр Моисеев.

Также губернатор Андрей Чибис поздравил именинников, отбывающих на место проведения СВО.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подготовка стрелковой роты «Мурман» велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.

Фото: https://gov-murman.ru