Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев в День моряка-подводника открыли в Заозерске физкультурно-оздоровительный комплекс

19 марта, в профессиональный праздник моряков-подводников, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев приняли участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами «Посейдон» в городе подводников – Заозерске.

Перед церемонией открытия губернатор лично осмотрел все помещения спортивного комплекса.

Помимо двух бассейнов, ФОК включает в себя универсальный спортивный зал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, комнату отдыха, буфет и др. Инфраструктура рассчитана и на взрослых, и на юных северян.

Отметим, первоначальный план предполагал строительство только одной чаши бассейна – для взрослых, однако по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ФОКе также была установлена малая чаша бассейна для детей.

Строительство ФОКа в Заозерске осуществлялось в рамках реновации ЗАТО, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также регионального плана «На Севере – жить».

Как напомнил глава региона, с вопросами о возможности строительства бассейна в Заозерске обращались сами жители на одной из встреч с губернатором.

«Сегодня мы ввели в эксплуатацию не только бассейн, а полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. И сейчас меня переполняют эмоции. Мы построили его несмотря на все сложности. Я следил за стройкой в режиме реального времени, контролировал каждый этап. ФОК получился очень достойным», – сказал Андрей Чибис.

В торжественном мероприятии принял участие и спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

– Для жителей Заозерска – это праздник, их мечта – заниматься спортом в комфортных условиях рядом с домом – сбылась. Уверен, что «Посейдон» станет территорией здоровья, а также стартовой площадкой для новых спортивных талантов, – отметил Сергей Дубовой.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев подчеркнул, как важно для подводников, которые по долгу службы много времени проводят вне дома, знать, что в родной гавани все хорошо.

«Это лучший подарок к профессиональному празднику жителям Заозерска, большая часть которых – военнослужащие-подводники и их семьи», – отметил Александр Моисеев.

Глава региона подчеркнул, что территории, где проживают военнослужащие и их семьи, находятся в зоне пристального внимания правительства Мурманской области.

Так, в рамках реновации ЗАТО в этом году начнётся строительство бассейна в Североморске, Дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы в Печенге, которая носит имя Героя России – участника СВО Михаила Попова.

После церемонии открытия Андрей Чибис и Александр Моисеев пообщались со спортивным активом города. На встрече дети и взрослые поблагодарили главу региона за такой важный для жителей спортивный объект. Также спортсмены обратились к губернатору с просьбой посодействовать в обустройстве катка, освещении лыжной трассы и приобретении большого автобуса для поездок спортсменов на соревнования. Глава региона заверил, что все вопросы обязательно будут рассмотрены.

«Очень яркие впечатления от сегодняшнего дня, от выступления детей, от общения с ними. Очень радостно, что у них теперь будет современный комплекс, где они смогут заниматься спортом», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерске – второй открытый в этом году в Мурманской области. Напомним, в начале марта новый современный ФОК был открыт в Кандалакше. Участие в торжественном открытии принял министр спорта РФ Олег Матыцин.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/d55/o87o6uerc97b8xupm0kptp6wasaqah6j.jpeg