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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 18:00

Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов дали старт летней командной гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж»

Сегодня в парке «Патриот» в районе Кильдинстроя провели гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж». Старт военно-патриотическим соревнованиям дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Участие в традиционном масштабном событии, организованном Северным флотом и правительством Мурманской области, приняли 106 команд – более 400 человек. Участники – военнослужащие и служащие Северного флота, гражданские лица и сотрудники органов исполнительной власти. Вызов трассе бросили не только мужчины, но и женщины.

Глава региона, обращаясь к участникам, отметил особую атмосферу соревнования, энергетику и бодрость.

«Северные люди всегда отличались смелостью, характером, мощью и харизмой. Вы – яркие представители. Желаю успехов в прохождении этой непростой полосы препятствий. Покажите всем, какие вы есть. Удачи!», – сказал Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что участники соревнований – настоящие мужчины и самые отважные женщины.

«У вас есть уникальная возможность испытать себя, преодолевая сложнейшие препятствия, научиться слаженно работать в команде, почувствовать плечо товарища. Желаю успешного преодоления препятствий как на трассе гонки, так и в жизни», – сказал Константин Кабанцов.

Напомним, новую спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Губернатор отметил, что созданная многофункциональная трасса пользуется всё большей популярностью.

«Инфраструктура парка существенно изменилась. Подготовлена сложнейшая трасса для спортсменов, уделено внимание и многочисленным болельщикам – для них, в том числе детей, сделан специальный комплекс со скалодромом. Благодарю командование Северного флота за поддержание спортивных традиций», – сказал Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом отметил, что эти соревнования для воинов-североморцев – уникальная возможность испытать свои силы в стрессовой ситуации.

Участники преодолели многофункциональную трассу протяжённостью 5,6 км. Программа мероприятия включала бег по пересеченной местности с 24 препятствиями на протяжении всей трассы. В числе особенно сложных и зрелищных – «бассейн», где каждому участнику нужно прыгнуть с вышки в воду с нескольких метров; а также «покрышки» – прохождение через заграждение из множества автомобильных колёс.

Для участников и гостей мероприятия играл оркестр Северного флота, работала полевая кухня, где можно было подкрепиться вкусной кашей и горячим чаем.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, работали площадки, на которых была выставлена военная техника с историческими и современными образцами, интерактивные зоны, где можно было сделать памятную гравировку на жетоне и яркий аквагрим. Особой популярностью как у детей, так и у взрослых пользовались веревочный парк и скалодром.

На территории парка также работал мобильный пункт по отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Организаторами события выступили региональные Министерство спорта, Центр спортивной подготовки и Северный флот.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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