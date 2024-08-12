Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов почтили память экипажа АПРК К-141 «Курск»

12 августа, 24 года назад, на ракетном крейсере «Курск» произошла катастрофа, которая унесла жизни 118 моряков-подводников. В ЗАТО Видяево у мемориального комплекса «Подводникам, погибшим в океане» состоялся памятный митинг. Участие в мероприятии приняли командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Боль и шок – это то, что испытала наша страна 24 года назад. Это трагедия не только для Военно-морского флота, но и для всей страны. То, как вели себя ребята в подлодке, их стойкость, героизм и мужество – являются примером для всех ныне живущих. Сегодня мы живём в стране, которая активно развивается. А боевая мощь Северного флота, Военно-морского флота, уровень профессионализма только растут. Мы будем помнить героев, которые ушли в вечную вахту в море. И, конечно, мы уверены во всех подводниках, которые сегодня служат на Северном флоте. Желаю всем благополучия, здоровья и выполнения всех поставленных задач», – сказал Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что причины катастрофы, проведение спасательной операции были глубоко изучены, проанализированы и учтены при постройке новых кораблей, подготовке экипажей подводных лодок, создании средств поиска и спасения.

«Боевой потенциал Северного флота с каждым годом неуклонно растёт. В состав Северного флота поступают новые корабли и подводные лодки, в этом году мы ожидаем поступление в состав подводных сил флота двух подводный крейсеров – «Архангельск» и «Князь Пожарский». Подводники Северного флота успешно освоили и активно эксплуатируют подводные лодки четвертого поколения, выполняют поставленные задачи практически на всех широтах мирового океана», – сказал вице-адмирал.

Участие в мероприятии также приняли председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, подводники Северного флота, руководство ЗАТО Видяево, представители учреждений, жители посёлка.

Сергей Дубовой отметил, что сегодня скорбная дата в истории отечественного Военно-морского флота – ровно 24 года назад в Баренцевом море произошла страшная катастрофа на атомном подводном ракетоносном крейсере, которая потрясла весь мир:

— В те дни каждый житель Мурманской области с тревогой и надеждой следил за ходом спасательной операции. К сожалению, 118 моряков-подводников погибли и навсегда остались нести боевую вахту. Это были сильные духом люди, переданные и отважные. Они до последней минуты оставались верны воинскому долгу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участники митинга почтили память экипажа подлодки минутой молчания, возложили венки и цветы к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане». Епископ Североморский и Умбский владыка Тарасий отслужил панихиду по погибшим подводникам. Отдавая дань памяти погибшим морякам торжественным маршем прошли парадные расчёты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/