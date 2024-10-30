Губернатор Андрей Чибис и министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудили реализацию программы по реновации ЗАТО и военных гарнизонов

Сегодня в Москве состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и министра обороны России Андрея Белоусова. Главная повестка встречи – реализация масштабной программы реновации ЗАТО и военных гарнизонов в Мурманской области.

«С 2024 по 2026 годы на ЗАТО и населённые пункты, где дислоцируются наши военные, будет направлено более 42 млрд рублей. И мы активно работаем по намеченному плану. Также по отдельному поручению Президента России Владимира Путина в Североморске идёт капремонт ЦСКА, а также будут отремонтированы ЦРБ и ДОФ. Благодарю Андрея Рэмовича за поддержку и помощь для реализации всех намеченных целей», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, программа реновации ЗАТО была запущена в регионе в 2019 году по поручению губернатора Андрея Чибиса. В 2023 первые итоги работы были представлены Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Мурманскую область, после чего программа была поддержана на федеральном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/