Губернатор Андрей Чибис и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили вопросы экологической повестки Кольского Заполярья. Важнейшим пунктом стал вопрос введения «арктической лесной амнистии». Он прорабатывается в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам рабочей встречи с главой региона.

Идея заключается в создании для субъектов Арктической зоны упрощенного и ускоренного механизма перевода земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иного назначения, предусматривающего возможность осуществления индивидуального жилищного строительства. Также «арктическая лесная амнистия» поможет жителям, которые исторически проживают на землях лесного фонда, оформить права на свои дома.

Помимо этого, стороны обсудили возможности повышения экологической безопасности. Так, в центре внимания оказалось решение крайне важной проблемы – ликвидация накопленного экологического ущерба окружающей среде и удалению из Баренцева моря вредоносных затонувших объектов.

«В этом году Росприроднадзор проведёт инвентаризацию 192 объектов накопленного вреда окружающей среде по всей стране. В их число входят шесть объектов Мурманской области. По итогам изучения объектов специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора на предмет их влияния на здоровье граждан будет решено по каким требуется незамедлительно принять решение и начать работы», – сообщил Александр Козлов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой обсуждения стал ход работ по рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна».

«В экологической повестке региона эти вопросы одни из самых актуальных и сложных, а потому мы прорабатываем их на федеральном уровне. При этом мы уже повысили объём сортировки твёрдых коммунальных отходов и эффективность энергетической утилизации, так что на захоронение идёт менее 67,7%, сократили объём вредных выбросов в атмосферу на 40% за два года. И продолжаем работать над очищением и улучшением окружающей среды», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/