Губернатор Андрей Чибис и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили текущую работу над мастер-планами опорных населённых пунктов Мурманской области

Сегодня в режиме видеотрансляции состоялось рабочее совещание министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В рамках совещания стороны обсудили работу, проводимую в части формирования мастер-планов опорных населённых пунктов Мурманской области.

«Хочу поблагодарить лично Вас, Алексей Олегович, и вашу команду за плотное взаимодействие, которое помогает нам активно реализовывать крупные проекты. В частности, за поддержку в работе над созданием мастер-планов опорных населённых пунктов. Это глобальная задача, решение которой поможет вывести на новый уровень арктические территории. Отдельное спасибо за возможность в режиме онлайн рассматривать проблемные вопросы и находить нужные решения», – сказал глава региона.

Инициатива о необходимости создания концепции опорных городов появилась на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Андрея Чибиса. Она была поддержана президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Мурманскую область в июле прошлого года. В Мурманской области опорными населёнными пунктами АЗРФ определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская.

Мастер-планы разрабатываются с целью повышения качества жизни граждан, проживающих на территориях агломераций. К разработке мастер-планов привлечены представители правительства Мурманской области, администраций муниципалитетов, НКО, бизнеса, городских сообществ, а также эксперты в области пространственного планирования – всего порядка 500 экспертов. Участие в создании мастер-планов принимали и жители Мурманской области – в начале 2024 года стартовал онлайн-опрос, при помощи которого северяне сформировали свои предложения и идеи по развитию опорных населённых пунктов.

К 1 июля мастер-планы необходимо представить Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы до 1 октября комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития были полностью сформированы.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках совещания также был затронут вопрос организации мероприятий по технологическому присоединению резидентов ТОР «Столица Арктики» к сетям электроснабжения. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций. В мае этого года постановлением правительства РФ расширены границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России.

Фото: https://gov-murman.ru