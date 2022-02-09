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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.22 13:00

Губернатор Андрей Чибис и министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин обсудили развитие инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и работу стройкомплекса в Мурманской области

Встреча состоялась 8 февраля в ходе рабочей поездки главы региона в Москву.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках «Инфраструктурного меню» Мурманской области предварительно одобрены заявки на финансирование трёх проектов по модернизации и строительству объектов теплоснабжения за счет средств Фонда национального благосостояния. Кроме того, региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит, в рамках которого планируется строительство культурно-делового центра «Новый Мурманск». Возведение объектов запланировано на портовой территории бывшего судоремонтного завода, расчёт на прием около 10 тысяч посетителей в год, в том числе туристов.

«Использование инструментов «Инфраструктурного меню» позволяет привлекать дополнительное финансирование, дает возможность комплексно подходить к развитию территорий субъекта. В прошлом году Мурманской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,4 млрд рублей, в этом – предварительно одобрена заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры из средств ФНБ. В 2022 году будем уделять особое внимание жилищно-коммунальному хозяйству на территории всей страны, что не только даст возможность модернизировать систему, но и придаст импульс жилищному строительству», - подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи отметил эффективность совместной работы региона и федерального центра.

«Благодаря поддержке зампреда правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы Минстроя Ирека Энваровича Файзуллина мы системно получаем федеральные инструменты на реализацию инфраструктурных проектов. В микрорайоне «Больничный городок» планируется не только строительство новых жилых домов, но и появление инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустроенной территории. Уже одобрены кредиты на проект «Новый Мурманск» и модернизацию котельной в Оленегорске. И теперь приступаем к комплексному развитию территорий – важность этой задачи обозначил Президент страны», – прокомментировал губернатор.

Во время встречи участники также обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жильё и городская среда»), который направлен на обеспечение людей качественной водой. На территории региона в селе Териберка в рамках проекта ведется строительство водозаборных сооружений. Также отмечено, что в Мурманской области особое внимание уделяется благоустройству территорий. Так, в 2021 году в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды была благоустроена 281 территория, в 2022 планируется реализовать 166 объектов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439368/#&gid=1&pid=1

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