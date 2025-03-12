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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис и министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудили ход реализации комплексного развития Мурманского транспортного узла

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Москве принял участие в совещании по вопросу комплексного развития Мурманского транспортного узла под председательством министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта. В мероприятии также приняли участие представители правительства Российской Федерации, «Росжелдора», «Росморречфлота», ФКУ «Ространсмодернизация», АО «ГТЛК», ОАО «РЖД», ПАО «Россети» и АНО «ДМТК».

Работа по увеличению провозной способности ж/д подходов к порту Мурманск ведётся правительством Мурманской области совместно с заинтересованными грузоотправителями в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На совещании отметили, что Мурманский транспортный узел может стать одним из ведущих центров грузоперевозок в России.

«В целом Мурманская область сейчас активно развивается. Андрей Владимирович, благодарю вас и всю вашу команду! Действительно, в регионе реализуются многие инвестиционные проекты по самым различным направлениям. В части развития транспортной инфраструктуры и логистики мы должны держать наши совместные проекты с регионом в поле зрения», – сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что развитие Мурманского транспортного узла имеет стратегическое значение не только для Мурманской области, но и для всей Арктической зоны России.

«Мурманский транспортный узел как ключевой элемент Северного морского пути имеет важное значение для укрепления логистического потенциала области, развития международного сотрудничества. Мы продолжаем строительство необходимой инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. Это позволит не только укрепить логистику региона, но и усилить позиции России в Арктике, сделав Северный морской путь ещё более конкурентоспособным на глобальном уровне», – сказал Андрей Чибис.

В ходе совещания особое внимание уделили вопросам, связанным с запуском терминала «Лавна».

Отметим, угольный терминал «Лавна» – один из самых современных перевалочных комплексов в России. В настоящее время работы там выходят на финальную стадию: одна линия полностью готова, завершаются пуско-наладочные работы. На терминале планируется создать более 650 рабочих мест.

В ходе совещания также рассмотрели возможности увеличения пропускной способности МТУ, в том числе под многофункциональный терминал по перевалки грузов Республики Беларусь.

Ключевой целью реализации «ближних» железнодорожных подходов является расширение транспортной доступности к порту «Лавна» за счёт строительства ближних железнодорожных подходов протяжённостью около 50 км, а также обеспечение пропускной способности в объёме до 18 млн тонн грузов к вновь строящемуся порту «Лавна». Сейчас по железной дороге можно перевозить до 6 млн тонн грузов. Напомним, рабочее движение на железнодорожном мосту через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива запущено в декабре 2023 года. Старт рабочему движению дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

После завершения строительства Мурманского транспортного узла пропускная способность железнодорожных подходов к порту Мурманск достигнет 45 млн тонн грузов в год, включая 18 млн тонн на западный берег Кольского залива.

«Благодарю Романа Владимировича за внимание к проекту, координацию работы всех участников и конструктивный диалог», – сказал Андрей Чибис по итогам совещания.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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