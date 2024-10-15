Губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудили вопрос строительства детской больницы в Мурманске

В Москве состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам развития региональной медицины, в том числе обсудили финансирование объектов системы здравоохранения, а именно строительство детской областной больницы в рамках национального проекта.

Как подчеркнул глава региона, строительство современного больничного комплекса, где будет оказываться комплексная медицинская помощь, – давно назревшее решение. Комплекс позволит сконцентрировать кадровые и материально-технические ресурсы в одном месте, что удобно и для медицинского персонала, и для пациентов.

На территории единого современного детского больничного комплекса предполагается создание многопрофильного детского стационара, инфекционного детского стационара, клинико-диагностического центра, пансионата временного пребывания, а также пищеблока, служебных, бытовых и технических помещений.

В рамках встречи стороны также обсудили развитие региональной медицины, а именно – позитивную динамику в части доступности и качества медицинской помощи.

«Самое важное, что также отметили федеральные коллеги, что в текущем году мы в топ-5 регионов по числу сохранённых жизней. В том числе по болезням системы кровообращения и онкологическим заболеваниям», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в августе этого года Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Андрея Чибиса о разработке и внедрении отдельного стандарта в сфере здравоохранения для арктических территорий страны, который будет учитывать их особенности. Стандарт «Арктической медицины» направлен на увеличение продолжительности жизни, активного долголетия с учётом климатических особенностей и территории проживания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/