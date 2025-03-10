Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В ходе встречи участники подвели итоги совместной работы и обсудили дальнейшее развитие Мурманского арктического университета.

Кроме того, речь шла о дальнейшем промышленном развитии региона, в том числе была затронута тема модернизации 10-го СРЗ и создание производства катодных материалов для литий-ионных батарей.

Также губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании наблюдательного совета Мурманского арктического университета под председательством Дениса Мантурова.

В мероприятии приняли участие начальник управления Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, ректор МАУ Ирина Шадрина. Участники заседания обсудили итоги работы МАУ в 2024 году, вопросы реализации проекта по созданию в Мурманске кампуса мирового уровня, развития Арктического центра морских инженерных разработок, а также создания на базе МАУ берегового учебно-тренажёрного центра.

«С момента объединения двух вузов (МГТУ и МАГУ) прошло уже более полутора лет. За это время мы фиксируем рост основных показателей. В частности, общее число обучающихся в МАУ, с учётом колледжей и филиалов, увеличилось почти на 7%, превысив 10 тысяч человек. Университет полностью закрывает контрольные цифры приёма. Вместе с востребованностью платной формы обучения это говорит об актуальности образовательных программ вуза. Причём свыше половины учащихся выбирают инженерно-техническое, естественно-научное либо IT-направление. Это соответствует научно-технологической повестке страны и запросу рынка труда», – отметил Денис Мантуров.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что важнейшим перспективным направлением является создание современного кампуса мирового уровня.

«Этот проект – критически важен для нашего региона. Арктика развивается, и нам нужны высококлассные специалисты. Для него определены три специализации, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны, приоритетные для социально-экономического развития Мурманской области и АЗРФ: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку инициатив по развитию МАУ и Дениса Валентиновича Мантурова за помощь в их реализации. Вместе с федеральными ведомствами и нашими индустриальными партнёрами мы создаем мощную образовательную платформу, которая даст молодёжи перспективы, а региону – кадры для развития», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, поручение о создании в Мурманске кампуса мирового уровня осенью прошлого года дал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Основные параметры проекта уже сформированы и 28 февраля согласованы в Минобрнауки России.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что благодаря федеральной поддержке Мурманский арктический университет активно модернизируется.

Это касается работы в контуре научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика», проектов «Профессионалитет» и «Приоритет – 2030», а также программы создания центров инженерных разработок.

Как подчеркнул первый вице-премьер, ресурс государства нужно максимально использовать, расширять взаимодействие с органами исполнительной власти и постоянно повышать стандарты образовательной деятельности.

Системная работа по обновлению имущественного комплекса и инфраструктуры университета продолжается.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/