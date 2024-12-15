Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшую поддержку МАУ, создание производства активных катодных материалов в Мончегорске и поставку в регион новых машин скорой помощи

В конце недели в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и губернатора Мурманской области Андрей Чибиса. В ходе встречи были подведены итоги совместной работы в этом году и определены приоритеты на следующий год.

Андрей Чибис поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку ключевых проектов региона, в том числе по дальнейшей модернизации Мурманского арктического университета – создание кампуса мирового уровня и Арктического центра морских инженерных разработок, а также планов по участию в создании передовой инженерной школы. Напомним, Денис Мантуров возглавляет Наблюдательный совет МАУ.

Андрей Чибис отметил, что благодаря поддержке первого вице-премьера, Мурманский арктический университет активно модернизируется, в том числе на его развитие привлекаются федеральные средства.

«В этом году Денис Валентинович поддержал наши заявки на вхождение Мурманского арктического университета в программу «Приоритет – 2030» и создание кампуса мирового уровня в Мурманске. Также Мурманский арктический университет дополнительно получил порядка 1,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры», – сказал губернатор и поблагодарил Дениса Мантурова за внимание к региону.

Напомним, решение о создании в Мурманске кампуса мирового уровня было принято Президентом России Владимиром Путиным осенью этого года на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума.

Ещё один ключевой проект – модернизация АО «10 СРЗ» – старейшего судоремонтного завода на северном побережье Кольского полуострова.

«После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, будет продолжена работа по созданию производства активных катодных материалов для литий-ионных батарей на территории Мончегорска. В ходе двусторонней встречи также обсудили дальнейшую поддержку Мурманского арктического университета и поставку в регион машин скорой медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/