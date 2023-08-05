Губернатор Андрей Чибис и первый замруководителя ФМБА России Татьяна Яковлева обсудили повышение качества оказания медпомощи на территориях ЗАТО региона

Вчера в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и первого заместителя руководителя ФМБА России Татьяны Яковлевой. Основным вопросом повестки стало – повышение качества оказания медпомощи на территориях ЗАТО региона.

«Для нас принципиально важно всё, что касается территорий военных гарнизонов, где проживают военнослужащие, а также их семьи. Недавно эту тему подробно обсуждали на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. Так, были приняты важнейшие решения с точки зрения модернизации этих населенных пунктов. Оказание медицинской помощи – для нас принципиально. Большинство учреждений на этих территориях относятся к ФМБА. Я благодарен, что вы посетили ряд муниципалитетов, посмотрели, как там ведётся работа. Сейчас у нас с вами есть возможность обсудить, как улучшить качество оказание медицинской помощи», – отметил губернатор.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках рабочей поездки в регион Татьяна Яковлева посетила медучреждения ЗАТО Александровск – в Снежногорске, Полярном и Гаджиево, а также пообщалась с сотрудниками и пациентами.

«Сегодня я собрала представителей всех медучреждений ЗАТО на совещании. Подчеркну, что поручение руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой – совместная и конструктивная работа. Доступность и качество оказания медпомощи – это наша с вами общая цель. И мы будем плодотворно работать в этом направлении. Отмечу, что ФМБА России обслуживает порядка 20% населения Мурманской области. Также мы будем развивать морскую медицину в рамках реализации федерального проекта «Северный морской путь», – сказала Татьяна Яковлева.

Напомним, в 2021 году между правительством Мурманской области и ФМБА России было подписано Соглашение о сотрудничестве. Во встрече также принял участие начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее Татьяна Яковлева осмотрела ход заключительного этапа ремонта инфекционного корпуса в Снежногорске, посетила городской стационар, в планах – усилить медучреждение кадрами и оборудованием терапевтического и хирургического профилей. Кроме того, планируется создать отделение амбулаторной онкологической помощи на базе филиала №5 МСЧ в Полярном. Также на встрече с первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области Екатериной Сулима и главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым обсуждались вопросы маршрутизации пациентов с учётом принципа «золотого часа».

Фото: https://gov-murman.ru