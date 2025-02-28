Губернатор Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой обсудили итоги реализации плана «На Севере – жить» и задачи до 2030 года

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым. Главной темой обсуждения стали итоги пятилетней работы по реализации стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить» и важнейшие проекты, отраженные в обновленном плане до 2030 года.

Андрей Чибис подчеркнул, что с 2019 года в регионе решены важные задачи в здравоохранении, строительстве, образовании, благоустройстве и других социальных сферах. Залог успеха и устойчивого развития, по словам губернатора, – в скоординированной работе всех ветвей власти.

«План «На Севере – жить» – народная стратегия, которую сформировали жители Мурманской области. Мы все видим, как меняется регион, и наша общая задача – сохранить динамику развития. Я благодарен вам за то, что депутаты Мурманской областной Думы включены в реализацию стратегических задач, за поддержку инициатив, направленных на улучшение качества жизни северян», – сказал Андрей Чибис.

В своём ответном слове Сергей Дубовой отметил, что в Кольском Заполярье происходят позитивные изменения, которые заметны каждому.

«Приоритетами в работе региональной власти по-прежнему остаются развитие Мурманской области и повышение качества жизни людей. Этому в немалой степени способствует план «На Севере – жить», который проверен временем и конкретными результатами. План показал свою высокую эффективность и, что особенно важно, будет продолжен и далее. Чтобы сохранить динамику развития Арктического региона, депутаты областной Думы нацелены также работать сообща с вами, Андрей Владимирович, и региональным правительством», – сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Напомним, стратегический план развития региона «На Севере – жить» до 2030 года был утвержден на заседании правительства Мурманской области в конце декабря прошлого года. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/