Губернатор Андрей Чибис и председатель правления Группы «Аквилон» Александр Фролов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию масштабного инвестиционного проекта в Первомайском округе Мурманска на ул. Шабалина. На участке площадью 6,4 га застройщик возведёт 74 тысячи кв. метров нового жилья. При этом 7% жилой площади будет передано Мурманской области. Общий объём инвестиций Группы «Аквилон» по проекту составит порядка 10 млрд рублей.

«Благодаря поддержанной президентом Владимиром Владимировичем Путиным Арктической ипотеке, активной работе команды правительства, растёт интерес инвесторов, застройщиков к Мурманской области, увеличивается количество жилья. Мы благодарны компании «Аквилон» за сотрудничество. Улица Шабалина – очень хороший участок для жителей. Проект детально проработан, регион оказывает все необходимое содействие. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев начнется строительство. В итоге у северян станет больше возможностей приобрести качественное современное жильё по льготным условиям Арктической или Семейной ипотеки. У коллег большой опыт по реализации проектов в Арктике, на Севере, в том числе в Архангельской области, мы рассчитываем, что все будет сделано в срок с высоким качеством», – подчеркнул Андрей Чибис.

Председатель правления Группы «Аквилон» Александр Фролов отметил, что благодаря усилиям правительства Мурманской области и лично губернатора Андрея Чибиса в регионе созданы благоприятные условия для инвестирования в сферу жилищного строительства. Это уже второй проект, который компания реализует в Мурманске, последовательно увеличивая объемы по строительству нового жилья в регионе.

«Группа «Аквилон» ставит перед собой в Заполярье амбициозные цели: создание современных жилых комплексов с развитой инфраструктурой, внедрение энергоэффективных технологий и создание новых рабочих мест. Мы уверены, что наш вклад станет ощутимым импульсом для экономического и социального развития региона, а Мурманск станет ярким примером того, как инновации и забота о людях могут преобразить жизнь к лучшему. По данному проекту мы планируем в течение 2-3 месяцев выйти на стройку и запустить продажи. Реализация будет проходить в 5 этапов. Ключевым фактором, обеспечивающим устойчивость проектов, остаётся льготная Арктическая ипотека под 2%. Этот инструмент напрямую влияет на спрос и позволяет девелоперам планировать крупные проекты без риска заморозки или дефицита покупателей», – сказал Александр Фролов.

По словам руководителя компании, федеральный девелопер обладает значительным опытом в строительстве объектов в условиях экстремальной погоды и сложных грунтов. Уникальные технологии и решения, применяемые компанией, соответствуют всем требованиям для обеспечения комфортного проживания в суровом климате Заполярья. В частности, применяется энергоэффективная технология утепления зданий Termo-S, которая соответствуют требованиям северных регионов. Вместе с внедрением систему управления домом inHome 3.0 это позволит снизить теплопотери в квартирах на 50%.

Отметим, в ноябре прошлого года Группа «Аквилон» подписала договор на комплексное развитие территории в Ленинском округе Мурманска. Участок площадью 16,4 гектаров расположен на Мачтовой горе на Верхне-Ростинском шоссе. В рамках договора КРТ застройщик возведёт 127 тысяч кв. метров жилья для 4,2 тысячи человек. В мастер-плане предусмотрены прогулочные зоны, парк и скверы. Также планируется создание детских и спортивных площадок, комплексное благоустройство и озеленение. Для дальнейшего развития территории Группой «Аквилон» приобретен прилегающий участок площадью 3,4 га, на котором планируется построить ещё 30 тысяч кв. метров жилья. Общий объём инвестиций в рамках КРТ составит 13,7 млрд рублей, срок реализации 10 лет.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, благодаря системной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства региона в Мурманской области развернуто масштабное жилищное строительство. В ближайшие 10 лет планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570422/#&gid=1&pid=2