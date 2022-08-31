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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 09:30

Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили газификацию Мурманской области

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Главным вопросом повестки стала газификация региона, которую поддержал Президент России на встрече с главой региона.

«Газификация – важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление. «Газпром» приступает к проектированию, и я благодарю Алексея Борисовича Миллера за участие и поддержку», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, газификация региона позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать около 20 тысяч новых рабочих мест, привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций и исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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