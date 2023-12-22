Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС

«Газпром» завершил модернизацию самой мощной гидроэлектростанции Северо-Запада России – Верхне-Туломскую ГЭС. Торжественный пуск модернизированного гидроагрегата состоялся сегодня с участием губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в ходе проведения Дня Мурманской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

В начале торжественного мероприятия глава региона поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и всю команду группы «Газпром энергохолдинг» за реализацию проекта, отметив его важность для региона.

«Проект – важнейший с учётом растущего спроса Мурманской области и тех проектов, которые реализуются по электроэнергии. Всё, что касается модернизации, регулировки и увеличения мощностей энергосистемы – это сейчас как никогда актуально. Сроки и технологические решения, которые были применены на ГЭС – самой мощной ГЭС на Северо-Западе России, впечатляют. Отдельно хочу сказать спасибо за плотную совместную работу в рамках выполнения поручений Президента России Владимира Путина по газификации Мурманской области. Это ещё один знаковый не только для нашей области, но и для всей Арктики проект. Убеждён, что эта задача будет выполнена. Огромное спасибо за взаимодействие, вовлеченность, участие и поддержку нашей области», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил работников и ветеранов российских электроэнергетических предприятий с профессиональным праздником и отдельно поблагодарил сотрудников группы «Газпром энергохолдинг» за ответственный, добросовестный труд. Он подчеркнул, что с вводом гидроагрегата №2 компания завершила масштабное обновление генерирующего оборудования Верхне-Туломской ГЭС. В результате модернизации значительно повышена надёжность энергоснабжения и созданы дополнительные мощности для развития Мурманской области.

«Мы увеличили мощность Верхне-Туломской ГЭС – а значит, и всей Кольской энергосистемы, повысили надёжность и экологичность работы оборудования. Это позволяет обеспечивать ещё более эффективное энергоснабжение потребителей, а запас мощности создает дополнительные возможности для развития Северо-Запада России», – сказал Алексей Миллер.

Проект стартовал в 2018 году, поэтапно были полностью обновлены все четыре гидроагрегата станции. Установленная электрическая мощность ГЭС суммарно увеличена на 32 МВт с 268 до 300 МВт.

На гидроагрегате №2, как и ранее на гидроагрегатах №№1, 3, 4, «Газпром» полностью заменил гидрогенерирующее и электротехническое оборудование. Кроме того, внедрены новейшие системы автоматического управления. Все оборудование и системы произведены российскими компаниями.

В целях сохранения экологического баланса водных бассейнов Заполярья особое внимание уделено природоохранным мероприятиям. Применены лучшие из доступных технологий для повышения экологической безопасности работы станции. Для минимизации риска утечек масла используются современные материалы уплотнений, а количество масла в системе регулирования уменьшено в шесть раз.

В режиме видеоконференцсвязи с машинного зала Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области к участникам обратился генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

«Технически сложные работы по модернизации оборудования выполнены точно в срок и без остановки производственного процесса – всё это время станция продолжала снабжать потребителей электрической энергией и выполнять функции регулирования энергосистемы. Мы благодарим правительство Мурманской области и губернатора региона Андрея Чибиса за сотрудничество в реализации проекта», – сказал он.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Верхне-Туломская ГЭС входит в производственный комплекс ПАО «ТГК-1» (Группа «Газпром энергохолдинг»).

Верхне-Туломская ГЭС играет ключевую роль в энергосистеме Мурманской области, являясь основной регулирующей станцией. Станция регулирует переток электроэнергии в Карелию и частоту в Кольской энергосистеме.

Уникальность Верхне-Туломской ГЭС – подземное расположение. Машинный зал находится на глубине 50 м. Верхнетуломское водохранилище – крупнейшее в Мурманской области. Станция введена в эксплуатацию в 1965 году.

Фото: https://gov-murman.ru