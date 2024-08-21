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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.24 22:45

Губернатор Андрей Чибис и председатель Совета директоров «ЕвроХим» Игорь Нечаев подписали соглашение более чем на 1 млрд рублей

В рамках рабочей поездки в Ковдор губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев заключили соглашение на 2024-2027 гг. В рамках подписанного документа будет продолжено партнёрское сотрудничество между правительством региона и компанией АО «Ковдорский ГОК».

«Сегодня на встрече с коллективом компании упомянул о том, что мы ранее подписали соглашение на сумму порядка 100 млрд рублей инвестиций в развитие Ковдорского ГОКа. Эти средства гарантируют, что предприятие будет работать минимум до 2047 года. Помимо налоговых отчислений, компания на себя берёт обязательства по инвестициям в производство и городскую инфраструктуру. Мы, в свою очередь, дополнительно из областного бюджета также выделяем средства. Сегодня мы подписали новое соглашение более чем на 1 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство, создание новых учебных лабораторий, ремонт Ковдорского краеведческого музея и не только. Все эти мероприятия будут способствовать повышению качества жизни наших северян и обустройство Ковдора», – отметил глава региона.

Подписанное соглашение предусматривает реализацию проектов, направленных на развитие сферы здравоохранения, образования, благоустройства городской среды, культуры, спорта, туризма и культурно-массовых мероприятий. В частности средства пойдут на капремонт Ковдорского краеведческого музея, выплаты врачам дефицитных специальностей и ремонт квартир для переезжающих в Ковдор медицинских работников, благоустройство участка на улице Ленина, сквера на улице Чехова с прилегающей территорией в Ковдоре, демонтаж пустующих зданий, создание новых мастерских и лабораторий, ремонт актового зала, строительство «БелАЗодрома» и спортивной площадки для «Ковдорского политехнического колледжа».

В рамках подписанного ранее соглашения между правительством и компанией уже реализовано 6 мероприятий: отремонтировано 12 квартир для врачей и обеспечены доплаты на сумму почти 28 млн рублей, благоустроена общественная территория площади им. В.И. Ленина – проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, осуществлен капитальный ремонт сетей в п. Ёнский, Ковдорский политехнический колледж включён в программу «Профессионалитет», снесён пустующий дом, создан Центр дополнительного образования совместно с Фондом А. Мельниченко на базе средней школы №1.

«Компания имеет план на пять лет по улучшению социальной среды, жизни работников и в целом всех жителей Ковдора. Они касаются всех сфер, в которых есть вопросы и необходимо дополнительное внимание. В Ковдоре становится жить лучше. И мы будем делать всё, чтобы у нас была совместная история побед на благо наших жителей и сотрудников», – подчеркнул Игорь Нечаев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, продолжается реализация ещё пяти мероприятий: проектируется строительство инфекционного отделения больницы, осуществляются доплаты врачам, дополнительно финансируются расходы сотрудникам предприятия на оплату услуг ФОК «Чайка», финансируются мероприятия в рамках проекта «Ковдор – столица Гипербореи» и другие.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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