Губернатор Андрей Чибис и председатель Совета директоров Группы Компаний «Основа» Александр Ручьев обсудили ход реализации проекта «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» в Мурманске

18 апреля в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя Совета директоров, президента Группы Компаний «Основа» Александра Ручьева. Главный вопрос – ход реализации проекта «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» в областном центре на ул. Подгорной. Объект включён в мастер-план развития Мурманской агломерации.

«Сегодня мы обсудим статус проекта, сроки по старту стройки и началу благоустройства. Благодарю всех коллег за серьёзный подход к подготовительным работам и созданию нужной инфраструктуры для качественного досуга северян и гостей столицы Арктики», – сказал губернатор.

Напомним, в 2024 году было подписано концессионное соглашение о строительстве между региональным правительством и Группой Компаний «Основа», выступающей инвестором данного проекта.

Инвестиционный проект по созданию регионального центра здоровья и отдыха «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. Многофункциональный комплекс будет представлять собой круглогодичный курорт для отдыха и оздоровления северян, а также гостей Кольского Заполярья. Проект разрабатывался по поручению главы региона Андрея Владимировича Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/