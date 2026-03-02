Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 15:20

Губернатор Андрей Чибис и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на рабочей встрече в Минске обсудили развитие совместных логистических проектов

Сегодня в рамках рабочего визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь состоялась встреча Президента Александра Лукашенко с губернатором Андреем Чибисом. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в рамках действующих проектов и перспективы взаимодействия.

Открывая встречу, Александр Лукашенко подчеркнул стратегическое значение региона для арктических рубежей, а также отметил, что зафиксирован серьёзный рост товарооборота между Мурманской областью и Республикой Беларусь.

«Мы готовы работать с Мурманской областью, строить отношения не только на основании поставок своей продукции в ваш край, но и создавать совместные предприятия, выгодные всем нам. Мурманская область – ближайший к нам арктический регион в Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны Мурманск – ворота по защите нашего общего Отечества – Советского Союза, по поставкам нужного оборудования, военной техники. В том числе благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Северяне достойно сражались, чтобы привести нас к общей Победе, которую мы праздновали в мае 1945 года», – подчеркнул Александр Лукашенко.

В числе основных направлений сотрудничества президент отметил пассажирскую и специальную технику, лифтовое оборудование, продовольственное направление и сельское хозяйство.

«Мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного, западного, тех стран, которые ввели против нас санкции. Давайте двигаться вперед. Надо защищать свою землю, своих людей и видеть прежде всего свой интерес. На любой встрече с руководством России я высказываю эту позицию, ориентирую на то, что нам надо избавиться от зависимости от иных стран, особенно критической зависимости. Я уверен, мы добьёмся результатов, если будем ориентированы на интенсивное сотрудничество между вашим регионом и Беларусью», – сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что встреча проходит спустя несколько дней после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства с участием Президента РФ Владимира Путина.

«Благодарю Вас за слова, что Вы сказали о городе-герое Мурманске. Он всегда имел стратегическое значение. Во время Великой Отечественной войны благодаря северным конвоям нам удалось приблизить общую Победу. Сегодня глубоководный, незамерзающий порт Мурманск – опорный для Севморпути, приобретает еще большее значение для нашей страны, партнеров. В рамках поручения Президента подготовлена обновленная стратегия развития Арктики, также глава государства поддержал нашу инициативу о создании комплексного проекта по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, в котором Мурманску и Мурманской области отводится особая роль ввиду логистических возможностей», – подчеркнул губернатор.

Комментируя итоги встречи, губернатор отметил, что Беларусь — ключевой партнёр Мурманской области. В 2025 году товарооборот вырос в 4,5 раза и достиг максимума за последние пять лет: экспортируется минеральное сырье, морепродукты, импортируют технику и оборудование, в том числе, для горнодобывающей промышленности.

«Мы подробно обсудили вопросы, связанные с развитием Трансарктического транспортного коридора, который включает Северный морской путь, тему развития Арктики. Сегодня для нашей страны это один из ключевых приоритетов. И здесь есть огромное поле для партнерства с нашими белорусскими коллегами. Обсудили разные варианты развития логистики в Республику Беларусь и из Беларуси через Мурманск по СМП. В том числе ключевой стратегический проект – терминал для перевалки белорусских грузов в порту Мурманск», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, отдельное направление – контейнерные перевозки по Северному морскому пути.

«В прошлом году мы заключили партнёрство с китайской компанией «New-New Shipping Line», и уже летом 2026 года планируем тестовый судозаход. Это откроет дополнительные возможности для экспортёров и импортёров Беларуси по выходу на рынки Азии через арктический маршрут. Благодарю Александра Григорьевича за конструктивное взаимодействие. Уверен, наше сотрудничество будет и дальше укрепляться — системно и в интересах наших стран», – сказал Андрей Чибис.

 

 

 

Фото (пресс-служба Президента Республики Беларусь):

