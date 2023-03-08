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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 15:00

Губернатор Андрей Чибис и президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве и реализации федерального проекта «Zа самбо»

В Мурманской области будет реализован федеральный проект «Zа самбо», в рамках которого будут сотрудничать в популяризации спортивного направления, а также окажут содействие в строительстве и реконструкции залов для занятий единоборствами, организации секций самбо в школах и вузах. 

Эту тему обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо, координатор проекта «Zа самбо» Сергей Елисеев. Стороны подписали соответствующее соглашение.

Глава региона сообщил, что в Мурманской области развитию спорта, в том числе единоборств, уделяют большое внимание. 

«С 2019 года в эту сферу мы направили порядка 10 млрд рублей. Развиваем и спорт высоких достижений, и массовый. Каждый год открываем спортивные объекты, на прошлой неделе с министром спорта Олегом Матыциным открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Кандалакше, базовым направлением которого как раз являются единоборства: созданы комфортные пространства для тренировок борцов, – подчеркнул Андрей Чибис. – В регионе ребята активно занимаются самбо, порядка 2500 спортсменов. Мы стремимся поддерживать это направление, вовлекать юных и взрослых северян и видим большие перспективы. Соглашение предусматривает активное продвижение этого вида спорта на территории Мурманской области. Важно, чтобы как можно в большем количестве школ появились уроки самбо, которые позволят детям быть сильнее, собраннее, увереннее, даже если не заниматься профессионально, даст навыки защиты и самообороны». 

В свою очередь Сергей Елисеев отметил, что самбо – уникальный вид единоборств, который родился в России, и его важно популяризировать в стране.  

«К примеру, в Японии дети в школах занимаются дзюдо, в Корее – тхэквондо. Самбо – вид единоборств, который был создан в молодой Советской республике, это наше спортивное наследие. Поэтому мы стремимся развить интерес к национальному виду спорта. Нужно вкладывать в достояние нашей страны, тогда мы будем крепче и сильнее. Самбо дает молодежи возможность чувствовать себя увереннее, даже если человек не станет обладателем титула чемпиона, дает внутреннюю закалку. Мурманская область – важный регион для развития самбо: здесь активно внедряется этот вид спорта, хорошие результаты. Очень важно, что правительство и глава региона понимают важность этой работы продвигают отечественный вид спорта – это значит, что нас ждет успешное взаимодействие, что направление станет востребованным. Я уверен, у нас все получится, – подчеркнул Сергей Елисеев.

Он также отметил, что в рамках федерального проекта самбо будут развивать не только на городском и областном уровне, но и всероссийском и международном.

«Надеемся, что в ближайшее время в составе сборной России увидим ребят из Мурманска и Мурманской области, которые будут защищать честь страны на соревнованиях», – прокомментировал Сергей Елисеев. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Zа самбо» – федеральный проект, инициированный партией «Единая Россия» совместно с Всероссийской федерацией самбо. Цель проекта – развитие, популяризация и пропаганда самбо на территории Российской Федерации, как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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