Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.08.25 08:00

Губернатор Андрей Чибис и руководитель «Росмолодёжи» Григорий Гуров обсудили реализацию различных программ и проектов для молодых северян

22 августа в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Гурова. Встреча стала частью мероприятий, посвящённых встрече VI международной арктической экспедиции Росатома «Ледокол Знаний».

Стороны обсудили реализацию на территории региона различных программ и проектов для молодых северян. Андрей Чибис подчеркнул, что каждый четвёртый житель Мурманской области – представитель молодого поколения, поэтому фокус на них стратегически важен.

«За молодёжью – настоящее и будущее. Наша главная цель – чтобы молодые люди выбирали оставаться жить и работать здесь, развивая и прославляя Русскую Арктику. Для этого в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и нашего плана развития региона «На Севере – жить!» мы реализуем комплексный план по мерам поддержки: от материального стимулирования до создания различной инфраструктуры. Эта работа высоко оценивается и на федеральном уровне. С 2022 года мы входим в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики среди регионов с численностью молодежи менее 200 тысяч человек. Кроме того, скоро начнёт работу молодёжное правительство Мурманской области, которое также призвано вовлечь молодых в социальную и экономическую жизнь», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что максимум внимания в регионе уделяют патриотическому воспитанию, добровольчеству, подготовке и привлечению востребованных кадров: ведётся широкая профориентационная работа вместе с компаниями-партнерами, начиная со школы; реализуется проект «Курс на Север», в рамках которого в регион уже переехали более 500 человек. Для инициативной и талантливой молодёжи предоставляются разнообразные меры поддержки: региональные и федеральные гранты, стипендии, премии.

«К примеру, за счёт федеральных грантов привлечено более 96 млн рублей. Наши ребята выигрывают в конкурсах, в том числе и «Росмолодёжи», президентских грантов, «Движения Первых», Фонда культурных инициатив. Поэтому хочется выразить Вам слова благодарности за поддержку проектов наших северян. Среди региональных отмечу конкурс грантов на реализацию социально значимых проектов и программ. В 2025 году мы поддержали 17 инициатив на общую сумму 9,5 млн рублей. Всего с 2021 года именные и специальные присуждены 818 молодым северянам на общую сумму свыше 74 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Григорий Гуров подчеркнул особую важность объединения усилий, чтобы реализовывать новые практики в регионе.

«Наш президент отметил, – ничего для детей и молодёжи без участия самих детей и молодёжи. И нацпроект «Молодёжь и дети» реализуется в соавторстве с молодыми людьми. Он охватывает разные меры поддержки, развития и самореализации молодых, от ремонта и создания инфраструктуры, до поддержки их авторских предложений: как экспертной, так и финансовой в виде грантов, премий или субсидий. По президентской программе «Регион для молодых» мы делаем упор на создание пространств в муниципалитетах. Кроме того, в Мурманской области реализуется передовая практика с пространствами «СОПКИ»: легковозводимые – в разных населённых пунктах. Мы видим востребованность таких практик в отдалённых регионах. И поэтому с этого года на конкурс подавали проекты модульных молодёжных пространств на территориях Крайнего Севера и в населённых пунктах, где живёт менее 15 тысяч человек. Такие пространства будут открыты уже в следующем году», – перечислил Григорий Гуров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552232/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Только вдвоем». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 42 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро окреп на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»