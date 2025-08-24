Губернатор Андрей Чибис и руководитель «Росмолодёжи» Григорий Гуров обсудили реализацию различных программ и проектов для молодых северян

22 августа в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Гурова. Встреча стала частью мероприятий, посвящённых встрече VI международной арктической экспедиции Росатома «Ледокол Знаний».

Стороны обсудили реализацию на территории региона различных программ и проектов для молодых северян. Андрей Чибис подчеркнул, что каждый четвёртый житель Мурманской области – представитель молодого поколения, поэтому фокус на них стратегически важен.

«За молодёжью – настоящее и будущее. Наша главная цель – чтобы молодые люди выбирали оставаться жить и работать здесь, развивая и прославляя Русскую Арктику. Для этого в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и нашего плана развития региона «На Севере – жить!» мы реализуем комплексный план по мерам поддержки: от материального стимулирования до создания различной инфраструктуры. Эта работа высоко оценивается и на федеральном уровне. С 2022 года мы входим в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики среди регионов с численностью молодежи менее 200 тысяч человек. Кроме того, скоро начнёт работу молодёжное правительство Мурманской области, которое также призвано вовлечь молодых в социальную и экономическую жизнь», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что максимум внимания в регионе уделяют патриотическому воспитанию, добровольчеству, подготовке и привлечению востребованных кадров: ведётся широкая профориентационная работа вместе с компаниями-партнерами, начиная со школы; реализуется проект «Курс на Север», в рамках которого в регион уже переехали более 500 человек. Для инициативной и талантливой молодёжи предоставляются разнообразные меры поддержки: региональные и федеральные гранты, стипендии, премии.

«К примеру, за счёт федеральных грантов привлечено более 96 млн рублей. Наши ребята выигрывают в конкурсах, в том числе и «Росмолодёжи», президентских грантов, «Движения Первых», Фонда культурных инициатив. Поэтому хочется выразить Вам слова благодарности за поддержку проектов наших северян. Среди региональных отмечу конкурс грантов на реализацию социально значимых проектов и программ. В 2025 году мы поддержали 17 инициатив на общую сумму 9,5 млн рублей. Всего с 2021 года именные и специальные присуждены 818 молодым северянам на общую сумму свыше 74 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Григорий Гуров подчеркнул особую важность объединения усилий, чтобы реализовывать новые практики в регионе.

«Наш президент отметил, – ничего для детей и молодёжи без участия самих детей и молодёжи. И нацпроект «Молодёжь и дети» реализуется в соавторстве с молодыми людьми. Он охватывает разные меры поддержки, развития и самореализации молодых, от ремонта и создания инфраструктуры, до поддержки их авторских предложений: как экспертной, так и финансовой в виде грантов, премий или субсидий. По президентской программе «Регион для молодых» мы делаем упор на создание пространств в муниципалитетах. Кроме того, в Мурманской области реализуется передовая практика с пространствами «СОПКИ»: легковозводимые – в разных населённых пунктах. Мы видим востребованность таких практик в отдалённых регионах. И поэтому с этого года на конкурс подавали проекты модульных молодёжных пространств на территориях Крайнего Севера и в населённых пунктах, где живёт менее 15 тысяч человек. Такие пространства будут открыты уже в следующем году», – перечислил Григорий Гуров.

