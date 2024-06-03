Губернатор Андрей Чибис и руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора обсудили вопросы промышленной безопасности

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константином Давыдовым.

«В Мурманской области реализовываются ключевые проекты, такие как строительство комплекса «Лавна» в морском порту Мурманск, «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Для нас принципиальная задача, чтобы объекты были работоспособны и безопасны», – сказал Андрей Чибис и поблагодарил ведомство за взаимодействие.

Руководитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Давыдов сообщил об итогах работы управления Ростехнадзора за 2023 год и три месяца 2024 года, подчеркнув, что правительство Мурманской области всегда оказывает содействие в решении вопросов, стоящих перед управлением.

«Правительством Российской Федерации определён мораторий на проведение внеплановых проверок предприятий и предпринимателей, вместе с тем в отношении опасных производственных объектов 1 класса опасности и гидротехнических сооружений 1 класса осуществляется постоянный государственный контроль, проводятся плановые проверки, согласованные с прокуратурой. Также на поднадзорных предприятиях проводятся профилактические мероприятия, консультирование по наиболее значимым вопросам в части соблюдения законодательства», – рассказал Константин Давыдов.

Во встрече в формате видеоконференцсвязи приняли участие руководители профильных министерств, представители промышленных предприятий региона, а также главы администраций муниципальных образований Мурманской области – Мурманска, Полярных Зорь и Оленегорска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в ходе встречи рассмотрели вопросы подготовки к отопительному периоду 2024/2025 гг.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что безаварийное прохождение отопительного сезона, промышленная безопасность, а также снижение негативного воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды – важная задача, которая стоит перед правительством региона.

Фото: https://gov-murman.ru