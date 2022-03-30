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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.22 17:30

Губернатор Андрей Чибис и сенатор Константин Долгов обсудили дополнительные шаги по развитию области

Дополнительные шаги по развитию области, в том числе в условиях санкционных ограничений, губернатор Андрей Чибис обсудил с сенатором Российской Федерации Константином Долговым.

«Те шаги по поддержке экономики и, самое главное, граждан, которые под Вашим руководством разработаны и реализуются, очень хорошо дополняют масштабные меры, принятые на федеральном уровне. Но есть целый ряд дополнительных направлений, которые могли бы, на мой взгляд, сейчас сыграть определенную антикризисную роль и в перспективе поработать на благо всех жителей Мурманской области», – отметил Константин Долгов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис поблагодарил сенатора от Мурманской области за активную работу по поддержке региона не только в верхней палате парламента РФ, но и на различных площадках федеральных органов власти.

«Вы для нас «боевой» сенатор, который отстаивает интересы Мурманской области по целому ряду направлений – и в части промышленности, и в части финансов. Искренне считаю, что нам с сенатором повезло! Надеюсь и уверен, что и в текущем, и в последующие годы Ваша энергия будет дополнительно помогать нам продвигать важные инициативы, направленные на активное развитие региона», – подчеркнул губернатор.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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