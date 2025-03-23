Губернатор Андрей Чибис и сенатор РФ Елена Дягилева обсудили магистральные темы работы Совета Федерации и регионального правительства

В преддверии VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Мурманской области Еленой Дягилевой. Центральными темами обсуждения стали масштабное событие, которое состоится в заполярной столице уже на следующей неделе, а также магистральные направления работы Совета Федерации и регионального правительства в 2025 году.

«Под девизом «На Севере — жить!» Мурманск впервые принимает Международный арктический форум. С 2019 года одноимённая народная стратегия позволяет создавать и модернизировать в Мурманской области социальные объекты, развивать нашу экономику и повышать качество жизни на Севере. При поддержке президента, федерального центра Арктика становится территорией возможностей и технологического прорыва. Результаты, которых удалось достичь, синхронизируя национальные проекты и региональный стратегический план «На Севере — жить!», а также новые цели в работе мы детально обсудим на площадке Форума. Являясь частью нашей команды, уверен, вы будете активно включаться в их реализацию», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий. На площадке форума сенатор РФ Елена Дягилева выступит спикером на сессии, посвященной преференциям для арктического бизнеса. Тема эффективности преференциальных режимов в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке регулярно поднимается в Совете Федерации.

«Новые подходы к продвижению арктической повестки активно обсуждаются верхней палатой парламента. Темы эффективности инструментов для развития макрорегиона, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов АЗРФ и привлечение дополнительных инвестиций на эти территории звучат на пленарных заседаниях, «правительственных часах», совещаниях рабочих групп, в которых я принимаю участие. Форум станет новой точкой сборки решений для масштабного переосвоения Арктики и повышения качества жизни на Крайнем Севере», – подчеркнула Елена Дягилева.

В ходе совещания с региона она представила отчёт о работе в верхней палате парламента в 2024 году, подробно рассказав о законодательных инициативах, получивших поддержку сенаторов, итогах деятельности и целях комитета по бюджету и финансовым рынкам, членом которого является представитель в СФ от Мурманской области. Среди тем заседаний, в которых принимала участие Елена Дягилева после назначения, наиболее значимыми стали развитие опорных населённых пунктов АЗРФ, применение механизма концессионных соглашений для реализации инфраструктурных проектов, экономика замкнутого цикла и развитие экономической самодостаточности субъектов РФ. Сенатор коснулась такого важного направления совместной работы, как развитие военных гарнизонов и программа реновации ЗАТО, а также представление родного Заполярья во время выездных заседаний Комитетов СФ и на мероприятиях, проводимых при поддержке верхней палаты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис отметил активную совместную работу Елены Дягилевой с региональными и федеральными ведомствами, способствующую реализации центральных проектов и продвижению интересов региона на всех уровнях. В завершение встречи глава региона и сенатор выразили уверенность в том, что совместные усилия позволят добиться значительных результатов в социально-экономическом развитии Кольского Заполярья, подчеркнув необходимость продолжения конструктивного диалога и консолидации на всех уровнях для достижения поставленных целей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/