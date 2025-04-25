Губернатор Андрей Чибис и сенатор РФ Елена Дягилева обсудили важность мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти

Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Мурманской области Еленой Дягилевой. Ключевыми стали тема сохранения исторической памяти и подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«За каждым из 1 418 дней – история миллионов людей, ценою жизни отстоявших для нас право на будущее. И мы не должны допустить искажения исторических фактов и превращения Великой Отечественной войны в безликие строки хроник. Важную роль в этом играет максимальное вовлечение подрастающего поколения в многочисленные мероприятия, посвящённые юбилею Победы. Приложим максимум усилий, чтобы не только сохранить память, но и передать её новому поколению патриотов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сенатор РФ Елена Дягилева, в свою очередь, подробно рассказала о работе Совета Федерации над противодействием информации, искажающей историческую правду о событиях Великой Отечественной войны.

«На протяжении всего этого года центральной темой является юбилей Победы. Священный для каждого из нас праздник объединит страну, что особенно важно сейчас, когда отрицается решающий вклад СССР в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и предпринимаются попытки героизации нацистских преступников. Только общими усилиями мы отстоим право наших детей знать правду о Великой Отечественной войне, не допустив повторения кровавых преступлений против человечества», – отметила Елена Дягилева.

Парламентарий подчеркнула, что Мурманская область всегда с особым уважением относилась к вопросам сохранения памяти о подвиге защитников Отечества. Благодаря героизму советских воинов, подвигу тыловиков, силе духа северян Мурманская область на протяжении всей войны осталась единственным пограничным регионом на западной границе СССР, в котором противнику не удалось оккупировать ни одного города. Сенатор отметила высокую значимость вслед за федеральным законом, недавно получившим одобрение верхней палаты парламента, закрепления юридического факта геноцида в отношении жителей Заполярья.

«Выжженный почти до основания Мурманск, действующие на территории Заполярья концлагеря, более 200 тысяч человек, погибших в боях – это лишь немногие доказательства жестокости в отношении жителей региона и тех, кто отстаивал северные рубежи. Несмотря ни на какие заявления, факты упрямо говорят о том, что уничтожение заполярной столицы и его жителей было чётко спланированной акцией, а преступления против человечности не имеют срока давности. Поэтому наша задача – не только хранить, но и защищать историческую правду о том, какой ценой далась Победа», – сказала Елена Дягилева.

Напомним, что Мурманским областным судом рассматривается дело о признании геноцидом преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в отношении мирных жителей и военнопленных на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участник в последнем заседании принимал глава региона Андрей Чибис.

В завершении встречи губернатор и представитель Мурманской области в верхней палате парламента обсудили ключевые мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. Так, уже 25 апреля северяне вместе со всей страной напишет «Диктант Победы», в том числе и на новой площадке – музейно-выставочном комплексе, открытого в Долине Славы по инициативе губернатора в прошлом году, здесь же, на месте самых кровопролитных боёв, 3 мая состоится торжественный митинг, а в сам День Победы парад примет город-герой Мурманск. Всего ключевая линия памятно-мемориальных мероприятий в Мурманской области в этом году включает 164 события, объединяющих всё Кольское Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/