146,2 кубометра мусора! В Мурманске состоялся очередной субботникНа этой неделе в школах Мурманска прозвучат последние звонки
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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.24 19:00

Губернатор Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов поздравили мурманских выпускников с праздником «Последний звонок»

В честь последнего звонка в Долине Уюта Мурманска состоялся спортивно-музыкальный фестиваль. Гостями события стали более 2000 северян, большая часть – выпускники 9 и 11 классов образовательных учреждений заполярной столицы. С праздником юных северян поздравили губернатор Андрей Чибис и известный телеведущий Андрей Малахов.

«Я желаю вам получить всё, что вы хотите от жизни! Но также хочу, чтобы вы знали – главное предназначение любого человека – делать мир вокруг себя лучше. Меняйте мир здесь и сейчас! И у вас точно всё получится, ведь вы – сильные, закаленные, настоящие! Мы в вас верим! С праздником!», – обратился глава региона к выпускникам.

К поздравлениям присоединился апатитчанин, известный ведущий и меценат Андрей Малахов.

«Я хочу пожелать вам, чтобы у вас была мечта. Потому что без мечты очень и очень сложно. Если каждый из вас будет знать, где он видит себя ровно через 10 лет в этот день, обязательно всё получится. Когда я жил в городе Апатиты и смотрел телевизор, я чётко думал, что если стану журналистом, то буду вести программу «Время». И когда я стал ведущим программы «Пусть говорят», которая заканчивалась в 20 часов 59 минут 59 секунд, то понял, что моя мечта осуществилась с корреляцией ровно в одну секунду! Поэтому мечтайте, ставьте цели, и обязательно всё получится», – поделился Андрей Малахов.

Настроение праздника поддержали зажигательные композиции, которые звучали не только на главной фестивальной сцене, но и в школе диджеинга и зале караоке.

Ребята с удовольствием знакомились и с будущими «коллегами» – студентами заполярных колледжей и Мурманского арктического университета. На этих площадках выпускникам рассказывали о преимуществах поступления в учреждения Заполярья, программе «Профессионалитет» и многочисленных программах для студенческой молодёжи Мурманской области.

Также можно было выковать на удачу монетку, что точно пригодится перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ.

Стало уже традиционным в день последнего звонка проводить в Долине Уюта фестиваль молодёжных субкультур. Своё мастерство вновь показали опытные и начинающие райдеры и танцоры. Даже сюрпризы мурманской погоды не остановили спортсменов, чтобы стать участниками соревнований. В том числе и новых: в Долине Уюта впервые провели состязания по фиджитал-спорту.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году справиться с испытаниями государственной итоговой аттестации предстоит более 7,9 тысячи выпускников 9 классов, более 2,7 тысячи одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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