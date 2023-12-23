Губернатор Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов провели «Арктический диалог» с юными участниками выставки «Россия»

22 декабря на ВДНХ в рамках выставки «Россия» и Дня Мурманской области глава региона Андрей Чибис и телеведущий, создатель Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Андрей Малахов провели «Арктический диалог» с юными участниками, рассказали о перспективах для молодежи в регионе и ответили на вопросы.

В зале присутствовали победители и финалисты молодежного научного форума «Шаг в будущее», дети участников СВО из Мурманской области, а также молодежь из подшефного региону Приморского района Запорожской области.

Отвечая, какими качествами должен обладать подросток, выросший на Крайнем Севере, Андрей Чибис подчеркнул, что важна правильная мотивация.

«Чтобы главной не была история, что нужно заработать много денег, ездить на крутых машинах. Важно приносить пользу. Обществу, делу, профессии, проектам. И чтобы вы нашли себя, что вы можете сделать, чтобы мир стал лучше. И я бы очень хотел, чтобы юные северяне, получив образование, где вам нравится, действительно вернулись, остались, реализовали себя, меняли и развивали нашу великую страну, Арктику, как наши предшественники», – сказал губернатор.

Андрей Малахов отметил, что наступило время профессионалов.

«Отучиться – и вернуться, оставить свой след. Мне кажется, что сегодня наступает время профессионалов, людей, которые умеют что-то делать. И если ты делаешь лучше других – где бы ты ни жил, спрос на тебя всегда существует. Когда ты делаешь что-то отлично – печешь ли булки, делаешь ли маникюр, преподаешь ли математику или занимаешься плаванием – спрос будет», – подчеркнул телеведущий.

Юный северянин поблагодарил главу региона за поддержку талантливой молодежи и рассказал, что уже три года получает именную губернаторскую стипендию и после окончания обучения планирует работать Мурманске. Он уточнил, как попасть на стажировку и войти в команду губернатора.

«Всегда интересно, как работают государственные органы. И мы регулярно практикуем такую возможность для юных северян, проводим и экскурсии, и стажировки», – отметил Андрей Чибис.

Жительница Приморска поблагодарила главу региона за создание пространства «СОПКИ», а также спросила о возможностях и льготах для поступления в университет Мурманска. Также девушка попросила помочь с развитием спорта и инфраструктуры в районе, искусства.

Глава региона ответил, что Приморский район для всех северян – как часть Мурманской области, и помощь оказывается с душой.

«Мы помогали и будем помогать. И это хорошая идея. Пока дополнительных специальных условий нет, но мы проработаем вопрос и их продумаем», – отметил губернатор.

Школьник из Мурманска напомнил, что в регионе работает программа, которая знакомит детей с Крайним Севером и заполярными предприятиями. Он уточнил, возможно ли создать такую программу и для юных жителей из других регионов России.

«Полярный день и ночь, уникальная природа, мощные заводы, порты, – мы запустили проект, чтобы вы больше знали о родном Севере. Чтобы вы понимали, где хотите жить, учиться и работать. Но идея прекрасная, спасибо за нее», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также рассказал, каким видит Мурманск и регион через 10 лет.

«Нам вместе удалось дать толчок развитию нашей области и столицы региона. Несмотря на детские площадки, ремонты домов, украшение к праздникам, впереди много работы. Когда Президент России был у нас летом, он поддержал масштабную реновацию военных городков, принял решение о выделении серьезных финансовых средств, чтобы привести в порядок места, где живут защитники Родины и их семьи. И вторая важная тема, поддержанная им – это опорные города Арктики. Мы договорились, что Мурманская агломерация с Североморском и Мурманском, а также Апатиты и Кировск вошли в перечень опорных. Будут составлены планы мероприятий, деньги на которые в том числе будет давать федеральное правительство. Это позволит нам делать Мурманск и другие города региона действительно точками роста», – сказал Андрей Чибис.

В завершение взял слово выдающийся российский хирург Леонид Рошаль.

«Надо жить правильно. Должна быть мечта. Должна быть цель. К ней нужно идти. Но мечта должна быть не только для себя, но для общества. И это не пустые слова. Я в пятом классе написал в сочинении, что хочу быть хирургом и вырезать аппендицит. Мечта сбылась, я всю жизнь работаю хирургом. Проблем в обществе, здравоохранении много. Они есть везде. Но тот заряд, который мы сегодня услышали, поступь, которой идет Мурманская область – поражает. Все это очень здорово, и все начинается с головы, с того человека, который стоит напротив меня. Спасибо вам большое. Мы давно знакомы, это удивительно острый человек, и я вижу, как политически он вырос, как он в теме. Хочу пожелать Мурманской области и руководителю региона не только здоровья, а и удовлетворения от жизни и того, что делается», – обратился Леонид Рошаль к Андрею Чибису и гостям проекта.

Фото: https://gov-murman.ru