Губернатор Андрей Чибис и вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудили модернизацию инфраструктуры МАУ и развитие туристической сферы в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в рамках которой стороны обсудили развитие высшего образования в регионе. В частности, губернатор Андрей Чибис акциентировал внимание на модернизации инфраструктуры Мурманского арктического университета.

«На встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в центре внимания была тема высшего образования. Представил концепцию модернизации инфраструктуры Мурманского арктического университета, над которой работаем, чтобы войти в президентскую программу по обновлению территории вуза», – отметил глава региона.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили участие Мурманского арктического университета в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня. Основой для заявки стал проект Программы развития университета на период с 2023 по 2032 годы. Цель программы «Приоритет – 2030» – сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Кроме того, на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко были озвучены вопросы, связанные с развитием туристической инфраструктуры:

«Так как Дмитрий Николаевич курирует и тему туризма, то обсудили «Большой Вудъявр». Горнолыжный курорт в Кировске становится с каждым годом все популярнее среди северян и гостей региона. А значит, совместно с «ФосАгро» будем работать над его развитием, чтобы удовлетворять спрос на комфортный активный отдых», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru