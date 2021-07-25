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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.21 08:00

Губернатор Андрей Чибис и вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов обсудили планы цифровизации Мурманской области

23 июля состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым. На встрече также присутствовали первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко, министр цифрового развития региона Зинаида Середа и директор Мурманского филиала «Ростелекома» Ольга Шаньгина.

«Мы договаривались о наборе совместных задач и инициатив, об их продвижении. Знаю, что работа ведётся. Прежде всего, это базовые задачи, связанные с подключением школ и социальных объектов к Интернету, и новые идеи в сфере цифровизации», - отметил Андрей Чибис, открывая встречу.

В числе прочего стороны обсудили план строительства на территории области Арктического центра обработки данных (ЦОД). Он поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона.

ЦОД может быть использован как надежная площадка для размещения оборудования партнеров и как поставщик облачных сервисов для бизнеса. «Облака» обеспечивают легкое масштабирование мощностей, предоставленных клиенту, что позволяет ему не вкладываться в покупку собственной инфраструктуры, а размещённые в нём данные защищены от потерь и кибератак.

«ЦОДы — это важные инфраструктурные элементы цифровой трансформации, на которых базируются многие процессы по дальнейшему внедрению современных решений в регионе. Строительство таких объектов в Арктике сейчас активно обсуждается, потому что низкие температуры этой климатической зоны могут снизить часть затрат на обслуживание, таким образом можно эксплуатировать ЦОДы наиболее эффективно», - пояснил Александр Логинов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности, внедрения цифровых решений для системы здравоохранения, развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Мурманской области.

 

 

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