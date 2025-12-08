Губернатор Андрей Чибис и вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов обсудили реализацию совместных проектов и обозначили приоритеты на 2026 год

В конце прошлой недели в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и вице-президента – директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова. Стороны подвели итоги цифровой трансформации региона в 2025 году и наметили планы на предстоящий период.

За прошедший год спрос на высокоскоростной интернет в Кольском Заполярье вырос более чем в два раза, на стационарные телефоны – в 20 раз. В ответ на этот запрос «Ростелеком» удвоил инвестиции в модернизацию и развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона. В 2025 году продолжилось подключение социальных объектов, включая пространства «СОПКИ», к высокоскоростному интернету и видеонаблюдению. Работы завершены на более чем половине площадок «СОПКИ». Для медицинских учреждений региона внедрены современные системы видеонаблюдения, организован Wi-Fi и защищенные каналы связи для новых медучреждений в удалённых населённых пунктах

Особое внимание было уделено повышению надёжности. Магистральная сеть региона теперь полностью зарезервирована каналом пропускной способностью 1 Тбит/с. Активно внедряется оборудование отечественного производства, которое апробируется в суровых арктических условиях.

«Обеспечение инфраструктуры для цифровизации – важнейшее направление развития региона. Мы благодарим «Ростелеком» за активное участие и поддержку в реализации проектов, которые улучшают качество жизни наших жителей и повышают уровень безопасности», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

На встрече стороны отметили успешное выполнение всех договорённостей прошлого года – это всесторонняя поддержка цифровизации проекта «Единая карта жителя»; реализация пилотного проекта полной цифровизации «Сопки», который рассматривается как прорывной и имеет потенциал для тиражирования; создание публичных цифровых пространств, таких как единая зона Wi-Fi в центре Мурманска и в парке на Семёновском озере; установка в гостинице «Азимут» медиаэкрана в рамках социального партнёрства.

«За последний год реализованы масштабные проекты по расширению сети, повышению её надёжности и безопасности. Впереди – новые вызовы и возможности, и мы готовы работать вместе с регионом для их успешного воплощения», – сказал вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов.

При этом стороны сошлись во мнении, что рост инфраструктуры должен сопровождаться высоким качеством клиентского сервиса. Губернатор поручил профильным ведомствам взять на особый контроль работу с обращениями граждан, исключив формальный подход.

Основной темой для будущего сотрудничества стало обеспечение устойчивой связи для населения в особых ситуациях. По инициативе региона «Ростелеком» уже провёл предварительную проработку и совместно с муниципалитетами выявил около 300 потенциальных точек для размещения оборудования, обеспечивающего альтернативный доступ в интернет.

В рамках встречи достигнута договорённость о начале совместной с Министерством цифрового развития Мурманской области детальной проработки данного проекта. Приоритетом станут места массового скопления людей. Цель – создать разумную, необходимую и достаточную сеть публичного доступа Wi-Fi, сделав регион ещё более комфортным и технологичным для жизни.

«Нам важно действовать оперативно и взвешенно. Этот проект — логичное продолжение нашей работы по построению в Мурманской области цифровой среды, которая работает на человека», – резюмировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558166/#&gid=1&pid=2