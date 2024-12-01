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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.24 14:00

Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков обсудили вопросы взаимодействия регионального правительства и политической партии «Новые люди»

30 ноября  Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями политической партии «Новые люди». Делегацию возглавил заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков. Также в рабочей встрече приняли участие Максим Белов, председатель регионального отделения, и Айрат Ахметзянов, руководитель исполнительного комитета политической партии «Новые люди».

На повестку было вынесено обсуждение таких вопросов, как цели и задачи развития политической партии «Новые люди» в Мурманской области. Также стороны обсудили механизмы взаимодействия партии и регионального правительства в части внесения законодательных инициатив. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в условиях санкционного давления политические партии должны действовать сплоченно и решать задачи, обозначенные Президентом России.

«В первую очередь, хочу выразить слова благодарности за продуктивное взаимодействие. Вместе мы нацелены на выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на определенные финансовые сложности, вызванные санкционным давлением, мы стараемся выполнять свои обязательства. Кроме того, темпы экономического роста в нашем регионе даже выше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы будем и дальше предпринимать действия, благодаря которым растущие инвестиции продолжат приносить доходы в бюджет и повышать уровень заработной платы наших северян. Также в регионе улучшается демографическая ситуация – сокращаются темпы снижения численности населения, увеличился миграционный прирост со времен Советского Союза. Поэтому принципиально важно объединять усилия и вместе работать над поставленными задачами в непростое для страны время», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Владислав Даванков поделился впечатлениями от рабочей поездки в Мончегорск и отметил, что жители города нацелены на создание комфортных условий для жизни в родном городе. Заинтересованность граждан в том, чтобы оставаться в регионе, поможет найти нужный вектор развития и выстроить систему эффективного взаимодействия региональной власти и политической партии.

«Основные направления нашей работы связаны с молодежной политикой и предпринимателями. Современное поколение должно видеть перед собой перспективы развития. Например, молодежь в Мончегорске точно знает, чем оно будет заниматься в будущем. Это отлично видно. Важно, чтобы молодые люди хотели оставаться в регионах. В Мончегорске мы также посетили различные предприятия, которые, безусловно, вносят вклад в развитие не только города, но и всего региона. В городе много начинающих предпринимателей, которые успешно реализуют свои проекты. Еще одно направление, над которым усердно работает партия, – это туризм. Мурманская область располагает огромным потенциалом для развития туристической сферы. В частности, мы предлагаем провести на базе Государственной Думы РФ круглый стол по вопросу развития туристической инфраструктуру в особо охраняемых природных зонах».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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