Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области. В Мурманске собрались представители профильных ведомств правительства и крупнейших компаний региона, ПАО «Газпром», филиала ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», АО «Газпромпромгаз». Ряд участников совещания присоединился по ВКС.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, предварительно глава региона и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели двустороннюю рабочую встречу.

«Коллеги, спасибо, что вы здесь, с нами. Мы сегодня обсуждаем действительно самый важный для Мурманской области инвестиционный проект. Спасибо всей команде «Газпрома» за такую четкую, детальную предварительную проработку. Я ещё раз хочу зафиксировать, что в нашем регионе, при всем многообразии крупных, стратегических инвестпроектов, тема газификации – важнейшее направление. При поддержке президента, после детального обсуждения с Алексеем Борисовичем дело действительно пошло. И мы это видим, всем за это очень благодарны. Недавно я разговаривал с президентом, он интересовался, как идет процесс. Я поблагодарил за поддержку, и заверил, что исполнение его поручения ведется по плану, о котором мы договорились. Для Мурманской области газификация – это улучшение качества жизни людей, так как большие средства расходуются на мазут, у нас большая стоимость тепла. Новый вид топлива – это другой технологический уровень организации отопительного процесса, развития промышленности. При условии газификации региона ряд предприятий уже заявили о возможности реализации новых инвестиционных проектов, заводов и целых производств. Только на сегодняшний день прогнозная оценка новых инвестиций в основной капитал превышает 400 млрд рублей с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов», – подчеркнул Андрей Чибис, открывая заседание.

«Сегодня нам очень важно определить прогнозные объемы потребления газа в Мурманской области. Это одно из необходимых условий для корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации региона. И, соответственно, для разработки программы развития газоснабжения и газификации региона. Работа предстоит большая. Спасибо всем за плодотворное взаимодействие», – подчеркнул Виталий Маркелов.

Отметим, между Волховом и Мурманском запланирован к строительству магистральный газопровод протяженностью более 800 км, большая часть которого пройдёт по Мурманской области, и часть – по Республике Карелия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работа по реализации инвестиционного проекта ведётся правительством региона и ПАО «Газпром» с целью исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 мая 2022 года о газификации Мурманской области. С конца прошлого года состоялся ряд межведомственных совещаний, в рамках которых был пошагово сверстан план трассы будущего газопровода.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24787&page=1