Губернатор Андрей Чибис и замминистра обороны Тимур Иванов обсудили создание в регионе центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провёл вчера рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая состоялась сегодня в здании российского военного ведомства в Москве.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы создания на территории региона филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ и центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Как отметил губернатор, также была поднята тема передачи земель Минобороны региону.

«Мы обсудили и важную для нас тему – передачу земельных участков Министерства обороны, которые могут быть использованы для развития туризма и инфраструктурных объектов на территории Мурманской области», – прокомментировал губернатор итоги встречи и поблагодарил Минобороны за поддержку и содействие.