Губернатор Андрей Чибис: количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона снизилось на 14%

В Мурманской области сократилось количество дорожных аварий. В 2022 году их зарегистрировано на 14% меньше, чем в 2021 году. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера сообщил Андрей Чибис на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«По итогам прошлого года динамика по сокращению аварийности, погибших и пострадавших – положительная. Количество ДТП сократилось на 14%, число погибших уменьшилось на 5%, пострадавших – на 15%. На 10% сократилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Это говорит о том, что мероприятия, которые мы реализуем в регионе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и плана «На Севере – жить», – дают положительные результаты», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Мурманской области в 2022 году установлено 13 дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации, на ряде автомобильных дорог общего пользования регионального значения проведены работы по устройству недостающего наружного электрического освещения.

Губернатор подчеркнул, что данную работу необходимо продолжать.

«Наша главная цель – сохранить положительную динамику, а также предусмотреть возможность проведения дополнительных мероприятий по снижению аварийности на федеральной трассе, региональных и муниципальных дорогах», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для достижения поставленной цели участники заседания утвердили план мероприятий по предупреждению ДТП на 2023 год, включающий в себя продолжение профилактики по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, работ по ремонту дорог и оснащению их системами разделения встречных направлений движения, стационарным освещением и камерами фото- и видеофиксации.