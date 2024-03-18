Губернатор Андрей Чибис: консолидация жителей региона, которые осознают важность участия в выборе будущего страны, достойна уважения и благодарности

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил северян за проявленную активную гражданскую позицию на выборах Президента Российской Федерации.

«Выборы Президента России – безусловно, историческое событие и для нашего региона, и для всей страны. Спасибо всем северянам, которые выполнили свой гражданский и патриотический долг, пришли на избирательные участки либо проголосовали с помощью ДЭГ, тем самым определив стратегию развития нашей страны на следующие шесть лет. Эта консолидация жителей достойна уважения и благодарности», – сказал губернатор, открывая оперативное совещание.

Кроме того, глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал организацию масштабного, трёхдневного избирательного процесса: членов избирательных, участковых и территориальных комиссий, а также правоохранительные органы.

«Самая главная задача, которая стояла на этих выборах, – обеспечение легитимности выборов, и она, совершенно очевидно, выполнена», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках оперативного совещания глава региона вручил от имени Президента России Владимира Путина председателю Избирательной комиссии Мурманской области Антону Богомолову Благодарность за большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: https://gov-murman.ru