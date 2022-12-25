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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.22 16:00

Губернатор Андрей Чибис: КВНовское движение стало одним из важных направлений молодёжной политики, и это очень здорово

Губернатор Андрей Чибис в Центре управления регионом встретился с мурманскими КВНщиками, в том числе командами – победителями Международной лиги КВН. Также на встрече присутствовали чемпионы Мурманской лиги КВН 2022 года и молодая команда Управления МЧС России по Мурманской области, созданная в этом году, «Спасатели бывают разные».

Глава региона поздравил участников команды «Сборная Заозерска» и «Для Вас» (Мурманск), которые в Минске на финальной игре Международной лиги КВН заняли второе и третье место, и пожелал продолжить успешные выступления в следующем году.

«КВНовское движение стало одним из важных направлений молодёжной политики, и это очень здорово. Сегодня Мурманскую область на самых разных уровнях представляет множество команд. То, что вы делаете – по-настоящему круто, и региональное правительство продолжит поддерживать вас, чтобы заполярных КВНщиков знали не только во всех уголках России, но и за её пределами», – подчеркнул Андрей Чибис.

То, что поддержка осуществляется не на словах, а на деле, подтвердила Елизавета Мильман, администратор команды «Для вас». Она поблагодарила за возможность выезжать на соревнования, в том числе международные. Её поддержали представители других команд, которые отметили, что комитет молодежной политики региона находится на прямой связи с ребятами, без формальностей помогает решать возникающие трудности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мурманские молодёжные игры КВН начали проводиться в 2001 году. В 2012 году была создана неофициальная Мурманская лига КВН. В 2015 году ей был присвоен статус официальной региональной лиги Международного союза КВН.

За восемь лет существования официальной Мурманской лиги КВН команды семь раз принимали участие в играх Высшей лиги КВН (г. Москва, «Первый Канал») и шесть раз дошли до финала; получили пять «КиВиНов», в том числе «Президентский» и «Золотой»; один раз «штурмовали» телевизионные лиги Международного союза КВН; три раза становились бронзовыми призёрами Высшей лиги; два раза пробовали свои силы в Премьер-Лиге КВН; один раз в составе команды КВН «Неудержимый Джо» стали победителями Высшей лиги КВН (г. Москва, Первый Канал).

Среди наиболее успешных выпускников Мурманской лиги можно назвать такие команды как «Сборная города Мурманска», «Морская академия» (Мурманский государственный технический университет), «Сборная Снежногорска – Мурманск-столица Арктики». В настоящее время в Мурманской области в КВН-движении задействовано более 30 команд.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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